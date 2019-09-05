台北市長柯文哲晚間日前接受電台專訪時，爆料他曾對AIT抱怨為什麼買M1戰車(應是M1A2T)，AIT「某人」曾說美方沒有要台灣買一事。陸軍司令部上午直接打臉柯P表示，所謂的「AIT某人」、「美方沒有要臺灣買M1戰車」等均應為「假訊息」，等於直接點名柯P發布假訊息誤導民眾。

柯文哲接受專訪時說，買F16還有話講，但為何買M1戰車？實在想不通， M1戰車對台灣的橋梁無法負荷，所以買托式飛彈，講得過去，但買M1就想不通，聽了就怪怪的。

柯文哲接著說，他是不好意思講，他跟AIT抱怨，「怎麼買那些？」AIT說，「我們又沒有叫她買這個」， 這句話聽起來怪怪的。

由於陸軍採購M1A2戰車建案已久，好不容易美方也才剛同意出售給我國108輛M1A2T戰車及附屬裝備，柯文哲的一席話立刻惹怒軍方，罕見的直接予以打臉駁斥，雖然沒直接點名，顯然就是對著柯文哲而來。

陸軍司令部嚴正聲明表示，針對「AIT某人指稱『美方沒有要臺灣買M1戰車』」、「臺灣的橋梁恐怕無法負擔M1戰車重量」等，內容與事實嚴重不符。陸軍強調，採購新型戰車之建案，均依敵情威脅、作戰需求考量規劃，並循軍售程序，由AIT與美方團隊實際現地勘查，經過嚴謹、完整的評估，再由美國防部及行政決策部門同意後供售。

軍售係政府對政府非個人，所謂的「AIT某人」、「美方沒有要臺灣買M1戰車」等均應為「假訊息」，陸軍司令部嚴予駁斥。

陸軍也表示，就防衛作戰運用而言，M1A2T戰車未來配合「聯合兵種營」編組調整規劃，將具備「平戰一致」、更快速執行全方位打擊任務之可恃戰力，達成「灘岸殲敵」，使敵奪台作戰失敗之目的。

另外，此型戰車重約63公噸，已針對臺灣現有橋梁及道路，委託專業單位做過測試評估，承受力沒有問題；另也將配合交通部規範，採購制式載具，建置必要運輸能量。

陸軍司令部最後強調，M1A2T戰車是國土防衛作戰的關鍵戰力，亦是國防建設的重要指標，籲請國人支持國防事務與武器裝備獲得，並站在國家整體利益與安全的立場考量，避免道聽塗說，誤導社會大眾視聽。

(中時電子報)