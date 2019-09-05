英國有一家人正準備搭乘易捷航空(easyjet)到阿利坎特市(Alicante)，但是卻面臨航空公司找不到能從曼徹斯特(Manchester)飛往阿利坎特市值班的機長，所以飛機延遲2小時的窘境。就在大家為此愁眉不展之時，英雄出現了！一名爸爸突然站起來並霸氣的接掌機長的位置。

原來這位霸氣發言的爸爸本身就是一名機長，據《太陽報》報導，男子與妻子討論一會兒後決定打電話給易捷航空，在獲得航空公司許可之後，他站起來走到前頭告知乘客情況。這位調皮的機長拿著電話，一邊模擬與航員的對話：「你好，我現在真的無所事事。我的飛行執照在身上……我的身分證也在，如果你們需要幫忙的話我非常樂意。」

接著，他模仿了航員的回覆：「他們說：『我們會很快回覆您的電話，在38秒後』」逗得全機乘客哈哈大笑，於是這位臨時上任的機長先生就以這樣幽默的方式告訴乘客們，他們現在可以飛行了！

這段對話讓乘機的乘客們錄下，並po到網路上。在影片中可以看見當這位爸爸說他要接掌飛機時，所有的乘客都為這位英雄爸爸與他的兒子、妻子大聲的歡呼。

(中時電子報)