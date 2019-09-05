前立法院長王金平傳近期將邀小黨籌組「第三勢力大聯盟」，王金平昨天受訪表示，這是民間關心台灣生存發展的人士所建議，他們認為現在兩大黨都不值得信賴與期待，所以期待有大聯盟產生。對此，新北市議員葉元之鑰王金平快點自行離開，並提了4點聲明回嗆王金平。網友對他的直言敢諫，大讚葉元之「難得的有良心有魄力的青年戰將」。

王金平昨(4日)受訪時回應「大聯盟」傳聞，他稱關心台灣生存發展的民眾都認為，「兩大黨不值得人民信任和期待，因此才會由民間催生大聯盟」，這是順天應人、應運而生的組織。但王金平也坦言，至今尚未進行內部整合或討論，這是民間關心台灣的人士所做的建議。

葉元之對此在個人臉書PO文稱，王金平批評國民黨不符合民眾期待，但是：

第一、他是國民黨不分區立委第一名，現在的位子是國民黨給的，不用參選，直接做立委。第二、國民黨讓他做了4屆不分區立委，17年立法院長，國民黨符不符合民眾期待，他也有責任。

第三、請他快點離開，不要佔國民黨的位置。第四、黨中央該有動作了吧！不分區立委駡黨不符合期待，不用處理嗎？

國民黨中常委曾文培、姚江臨、李德維昨均主張，王若另成立政黨，應照黨紀處理，開除黨籍。昨在常會直言，國民黨是剛性政黨，只要參加別的政黨，一定要開除。至於王若組成大聯盟，其他國民黨參選人邀大聯盟成員站台，該如何處置？姚江臨說，大聯盟要看是否有害國民黨，況且王講話到現在仍模模糊糊，鬥來鬥去。中常委曾文培則認為，王若另成立政黨，就不可能繼續待在國民黨，一切照黨紀處理。

網友也紛紛在葉元之臉書留言，「元之好棒！難得的有良心有魄力的青年戰將」、「吸取資源數十年，再回過頭來說供給者不值得期待，聽到一個年逾古稀之年的人說這種數典忘祖的話，真的傻眼」、「王金平除了年紀大和圓滑的個性讓他有一些地方人脈，請問他到底有什麼豐功偉績？」。

網友在新北市議員葉元之臉書留言。(圖/截自 葉元之臉書)

(中時電子報)