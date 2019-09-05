一名19歲貌美女學生，2017年11月間搭公車時，遭一名林姓男子假藉酒意伸狼爪，女學生因涉世未深不敢反抗，因而遭搓揉私處長達一小時，直到下車才蹲在路邊崩潰大哭，其他乘客見狀，好意上前關心，得知女學生遭侵犯陪同報警。高等法院審理後，維持一審判決，依強制猥褻罪將林男判刑8個月。

判決書指出，林男事發當日下午四時許從三芝上車，要前往紅樹林捷運站，見女學生獨自坐在公車後方，便主動坐到身旁，隨即大膽將頭靠在女方肩膀上，閉眼裝睡，還用右手撫摸女學生的左大腿內側。

女學生試圖將人推開，但林男死不罷手，繼續強摸女學生私密處，逞慾將近1小時，直到公車抵達終點紅樹林捷運站，女學生才衝下車逃離魔爪，蹲在路邊哭泣，一名乘客見狀上前關心，才知女學生遭侵犯，立刻陪同報警。

林男案發後遭警方逮捕，庭訊時辯稱喝酒醉，不記得發生什麼事，因女學生不打算求償，只求法官依法論刑，讓林男一聽備感慚愧，不僅當庭認罪，還向女學生道歉。

士林地院一審考量林男從事模板零工，月薪約2萬元，離婚後育有2名小孩，又須扶養父親，因而輕判8個月，林男上訴，高院駁回維持原判。

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(中時電子報)