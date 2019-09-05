玉井老街老屋立面修繕後，可以看到店家露台窗花古色古香。（劉秀芬攝）

台南市文化局以近年辦理歷史老屋立面改善之經驗，擴大辦理台南歷史街區優美歷史老屋立面改善，範圍遍及中西、東、鹽水、麻豆、善化、新化及玉井等區，其中玉井老街屋主相當踴躍，甚至抽空參觀他區老屋修繕案例，共有33戶提出申請，雖因受限預算僅先完成15戶，卻已點亮該街區特色。

全國首開先例的《台南市歷史街區振興自治條例》，自2012年7月11日起公布施行，文化局在《歷史街區條例》母法指導下，其中「老屋立面專案」，鹽水區已完成多條歷史街區巷弄環境改造及29戶老屋立面整修作業、善化區已完成9戶、新化區刻正進行共計18戶整修作業外，麻豆區也已完成11戶整修。

位於山區的玉井老街區，屋主相當踴躍，甚至到他區參觀文化局完成之老屋修繕案例，提供團隊及本局共33戶意向書，第一階段先完成15戶立面修繕作業，其他老屋將等文化局爭取預算於第2階段辦理。

文化局表示，在進行麻豆及玉井兩區老屋整修時，發現多數老屋為木構架，白蟻侵蝕嚴重，騎樓天花除須進行C型鋼補強外，更需要聘請驅除白蟻之公司現場評估施作，以斷絕白蟻繼續啃蝕老屋木構。

本次施工單位將大部分之外管線採取隱藏式施作方式，讓老屋立面重拾風華；另經拆解後，原落水管皆隱藏於磚柱內，造成老屋立面之滲漏水及髒污，施工單位將原鏽蝕鐵管更換為不鏽鋼管，以利維護。

部分老屋立面橫眉原日治時期商店店字，經與屋主協調後，屋主同意將原字體加以恢復，增加原始風貌。部分老屋屋頂有凸出鐵皮、或二樓以上裝設鐵窗，經多次溝通結果，屋主同意退縮，且將鐵窗拆除還原老屋原本面貌。

文化局表示，老屋修繕補助自2014年至今已屆5年，2019年可望再擴大至佳里區，期望以本計畫的各區成果，邀請更多屋主共襄盛舉、參與整修計畫，一起加入台南市歷史老屋保存的行列。

(中時 )