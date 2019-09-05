2019.09.04新聞深喉嚨 300萬「台幣」赴菲開店？ 「明文規定」台幣也能「新南向」？

民進黨重量級立委陳明文，驚傳高鐵遺失300萬事件。陳子陳政廷聲稱，這是父親給他去菲律賓開珍奶店的錢。媒體人陳揮文直言，事件之荒誕簡直是「娛樂新聞」，更痛批韓國瑜總統競選團隊不給力，若發生在韓女韓冰、韓妻李佳芬身上早就完蛋了！國民黨或韓陣營，現在就該派人去菲律賓，對陳氏父子所言一一徹查。

陳揮文在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，以他社會記者的視角，此事件劇情之荒誕，根本不是社會新聞，更不是政治新聞，而是「娛樂新聞」。話鋒一轉，陳直言，若此事發生在韓冰或李佳芬身上，他們一定完蛋了！民進黨打選戰是非常凶殘的，他們會怎麼做？韓國瑜陣營設有「策略小組」、「議題小組」各6人，旗下的「PK小組」也向他透露「我們PK小組已經開會1個多月了」，簡直令人無言。

陳揮文痛批，所謂「PK小組」已經開會1個多月，那韓國瑜被打了1個多月是怎樣？剩120幾天要投票了，韓陣營這些人一定要把發條轉緊。政論節目上名嘴們說的話，都不該是由名嘴出來講，而該是韓陣營或國民黨中央黨部，早就火力全開砲聲隆隆了！雖然韓陣營有出來開記者會沒錯，但很明顯成效不彰、聲量不大，看他們的人還比看王又正少，這點就要思考。

不僅如此，陳揮文怒吼，若是他早就派人去菲律賓徹查了！把陳明文父子所說的一切人、事、時、地、物，通通都查一遍，怎麼能隨便放過他！他是恨鐵不成鋼，也希望國民黨跟韓國瑜能多努力。

(中時電子報)