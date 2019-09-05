昔日高雄氣爆45億餘元的善款遭國民黨踢爆，竟遭菊市府訂定的「帝王條款」打開後門予取予求，由時任市府祕書長李瑞倉操刀；高雄市議員陳美雅就在政論節目中踢爆，菊政府竟濫用捐款在各大局處，最誇張的是，竟有五千多萬砸在高雄觀光局辦理演唱會！

陳美雅在中天節目「新聞深喉嚨」中舉列出氣爆善款遭陳菊市府濫用的清單，其中都發局挪用善款去添購電腦、單眼相機、硬碟、碎紙機、投影機等用品；更誇張的是觀光局，連2018年泰國的「市場推廣行銷」費用都是使用氣爆善款；其中更花了五千多萬來舉辦演唱會，難道氣爆這件事還要辦活動來「普天同慶」嗎？陳美雅痛批，當市政府花了這麼多錢卻都與災民沒有關係，難道市府這樣對得起災民嗎？

陳美雅認為，公務機關本來就應該編列自身的預算，但卻因為這個帝王條款，全都將善款挪為使用，甚至是到日本推廣觀光都是使用善款來支出，更不用說資料上他們到日本做簡報的時間竟然只有短短十幾分鐘；而她更想問的是，因為挪用善款而省下來的「預算」，究竟是跑到哪去了呢？

(中時電子報)