伊朗總統羅哈尼今天宣布縮減對2015年核子協議所作承諾的第3步措施，下令將核研發相關限制悉數予以取消。此舉顯然使得核子協議瀕臨盡頭。

伊朗要求歐洲國家提出使其可對外銷售原油的方案，並且定下6日的最後期限。半島電視台（Al Jazeera）報導，羅哈尼（Hassan Rouhani）今天深夜在國營電視台播出的內容中說：「我現在宣布採行第3步措施。」

他表示：「伊朗原子能組織（Atomic Energy Organisation）下令，研發上的任何需要即刻展開，實施中與研發相關的所有承諾悉數予以取消。」

伊朗7月已經取消濃縮鈾庫存量低於300公斤，以及濃縮鈾純度3.67%上限這兩項承諾。

羅哈尼今天稍早威脅，若歐洲無法於6日之前提出解決方案，將採取額外措施並加速核子活動。他說：「伊朗的第3步措施最為重要，將發生出人意表的效應。」

羅哈尼指出，「我認為今天或明天不太可能跟歐洲達成結論」 ，並再給歐洲列強兩個月時間針對挽救伊朗核子協議一事重啟談判，「他們知道我們要什麼，我們也知道他們要什麼」。

美國官員今天稍早宣布對伊朗實施新制裁，這一次是鎖定美方口中由伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）營運的船運網絡，指控這個網絡走私原油。

華府去年5月退出通稱「伊朗核子協議」的「聯合全面行動方案」（JCPOA）後，對德黑蘭實施一系列制裁，使伊朗無法獲取這項協議承諾的經濟效益。在華府退出協議屆滿週年的5月8日，德黑蘭宣布決定縮減對JCPOA的承諾，先前已分兩階段實施。

伊朗矢言，除非歐洲締約國採行更多行動保護德黑蘭免於美國「最大施壓」制裁行動造成的影響，否則還會有進一步措施。

英國、中國、法國、俄羅斯、美國及德國2015年與伊朗簽署JCPOA，要求德黑蘭當局抑制核計畫，換取解除大部分經濟制裁。自從華府退出協議並且恢復制裁以來，德黑蘭一再表達希望挽救協議的立場，但也要求美國以外的締約國提供額外經濟支持，尤其歐洲國家。

不過，對於法國所提，在年底之前以150億美元信貸額度換取伊朗遵守協議的提議，伊朗的回應前後不一致。

半官方法斯通訊社（Fars）引述副外長阿拉奇（Abbas Araqchi）說，「唯有在4個月內獲得150億美元，我們才會完全重新履行核協議，否則伊朗會持續減少履行協議中的承諾」、「歐洲必須向伊朗採購石油，或提供同等金額的信用額度，以伊朗石油收入擔保，這在某種程度上意味著預售石油」。

不過國營的英語新聞電視台（Press TV）隨後報導指出：「伊朗已經拒絕歐洲聯盟提供的150億美元貸款。」但報導沒有提供進一步細節。

美國國務院伊朗政策特別代表胡克（Brian Hook）排除接受法國上述提議的可能性說：「我們今天進行了制裁，還會有更多制裁。我們已經說得夠清楚，我們決心投入最大施壓行動，沒有考慮給予任何例外或豁免。」

國際原子能總署（IAEA）上週證實伊朗的低純度濃縮鈾庫存量仍然超過核協議所定上限，並且表示伊朗繼續在提煉純度達4.5%的濃縮鈾，超過JCPOA規範上限3.67%，但仍遠低於武器等級所需的90%純度。

與此同時，伊朗外交部發言人墨沙維（Abbas Mousavi）告訴國營電視台，基於人道理由，將釋放英國籍油輪史丹納帝國號（Stena Impero）的7名船員。

這艘油輪被控違反國際海事法規，於7月19日在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭伊朗革命衛隊扣押。事發兩週前，一艘伊朗油輪在英國海外領地直布羅陀（Gibraltar）外海遭英國扣押。

(中央社)