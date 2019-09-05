當大陸隊4日在北京五棵松球館，以59比72輸給委內瑞拉，無緣闖進男籃世界盃16強，全場球迷就開始狂喊：「李楠下課！」似乎把所有過錯都怪到這名大陸隊總教練身上，但大陸隊接下來才是惡戰，因為他們仍須爭取東京奧運門票！

大陸隊接著飛往廣州進行17到32名排名賽，6日出戰南韓，8日則跟奈及利亞交手，其中遭遇南韓相當關鍵，因為這次參加世界盃的6支亞洲球隊(大陸、伊朗、南韓、菲律賓、日本與約旦)，成績最佳球隊直接將獲明年奧運參賽權。

只是當前大陸媒體與球迷幾乎一面倒怪罪李楠，畢竟他決定選出「5後衛、4前鋒、3中鋒」的大陸隊陣容後，就被批評到一無是處，甚至他在3場世界盃比賽期間，調度相當保守，且過於依賴易建聯、王哲林、周琦3大內線長人。

畢竟這是昔日擁有「小李飛刀」封號的李楠，生涯首次執掌國際大賽兵符，儘管中國籃協主席姚明給予高度信任，李楠卻沒有任何執教CBA球隊經歷，如今隨著在自家主場球迷面前接連輸給波蘭與委內瑞拉，被高喊趕緊下台並不意外。

不過就跟恐怕將是最後1次效力國家隊的易建聯所說，「現在我們還是需要趕緊把注意力放在後兩場比賽，目前還是進入東京奧運。」大陸隊仍然沒有任何放鬆空間，畢竟大陸隊仍帶1勝優勢，先前還是把焦點放在6日出戰南韓比賽。

(中時電子報)