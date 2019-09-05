綠黨民調。（摘自綠黨臉書）

綠黨民調。（摘自綠黨臉書）

綠黨民調。（摘自綠黨臉書）

2020總統大選剩下4個月時間，然而高雄市長韓國瑜自從嬴得初選後，面臨內憂外患，造成聲望和民調持續下滑，甚至爆出「換瑜」的消息，據一親綠民調顯示，如果在藍綠對決下，總統蔡英文以47.6%的支持度，領先韓國瑜的33.8%，領先幅度已達13個百分點。而在其他對戰組合，蔡英文也是遙遙領先，不因郭柯王合作而有所影響。

綠黨最新公布民調，結果顯示，在藍綠對決下，蔡英文以47.6%的支持度，大勝韓國瑜的33.8%，領先拉大到13.8個百分點。而若台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘和前立法院長王金平三人結盟，若郭參選，蔡以35.9%，領先韓的29.1%、和郭的24.6%。若是柯出馬參選，蔡則以37.7%的支持度，擊敗韓的27.1%和柯的25%。

本次調查是由綠黨與三立新聞網94要客投訴節目合作，於2019年9月2日至3日針對全國年滿20歲民眾進行調查，共完成市話535、手機535筆，信心水準為95%，抽樣誤差為±3.00%。

(中時電子報)