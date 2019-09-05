中方軍機繞台

要是美國捲入與北京的戰爭，可能會從台北陷入黑暗開始。

《紐約時報》（ New York Times）專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）4日指出，兩岸緊張持續升高，部份安全專家愈來愈擔心，中國大陸國家主席習近平未來幾年內可能不顧一切對台動武，並將美國捲入。

他認為，習對香港的強硬態度令台灣警覺，也進一步降低了兩岸和平統一的可能性。紀思道說，北京似乎正在放棄贏得台灣民心的努力，並穩步提升戰力，也因而引發習最後可能動武的擔憂。

(中時電子報)