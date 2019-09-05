紐時：武力之外 陸對台將使殺手鐧 08:582019/09/05 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北101大樓的資料照。（王英豪攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中方軍機繞台 要是美國捲入與北京的戰爭，可能會從台北陷入黑暗開始。 《紐約時報》（ New York Times）專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）4日指出，兩岸緊張持續升高，部份安全專家愈來愈擔心，中國大陸國家主席習近平未來幾年內可能不顧一切對台動武，並將美國捲入。 他認為，習對香港的強硬態度令台灣警覺，也進一步降低了兩岸和平統一的可能性。紀思道說，北京似乎正在放棄贏得台灣民心的努力，並穩步提升戰力，也因而引發習最後可能動武的擔憂。 (中時電子報) #中國大陸 #美國 #台灣 #統一 #動武 也許您會感興趣 推薦閱讀 南早：F-16Ｖ推升台防禦力 改變不了什麼 10:252019/08/20 軍事 沒賣F-35 美售台F-16V的不得不 09:512019/08/25 軍事 對台蜂群戰剋星 陸無人神盾艦下水 09:212019/08/26 軍事 結伴飛台海空域 美軍機在忙什麼 15:462019/08/30 軍事 摸清解放軍常態 美門前猛搜陸情資 09:552019/09/04 軍事 軍事熱門新聞 紐時：武力之外 陸對台將使殺手鐧 - 戰略 反制！陸靶機可模擬F35陪殲20練功 - 軍事 Sig Sauer展示美軍6.8公釐步槍與機槍 - 軍事 戰機不怕雨滴了 座艙鍍有超疏水層 - 軍事 因應槍擊 沃爾瑪將停售手槍步槍子彈 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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