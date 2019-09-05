加拿大今天提名資深商業顧問鮑達民（Dominic Barton）為新任駐中國大陸大使，盼能與全球第二大經濟體中國啟動對話、緩解外交僵局。

法新社和路透社報導，烏干達出生、擁有牛津學位的鮑達民現年56歲，過去協助打造總理杜魯道（Justin Trudeau）政府的經濟政策，據說在北京名聲響亮，在中國有著豐富的經驗。

杜魯道在聲明中表示，鮑達民「職涯顯赫，有著多年的亞洲經驗和豐富的全球經濟專業知識，讓他成為這個職務的最佳人選」。

鮑達民將取代麥家廉（John McCallum）出任駐中大使。麥家廉因數度針對中國電信大廠華為財務長孟晚舟案發表意見，今年1月遭杜魯道解職。

加拿大自去年12月應美國引渡要求在溫哥華拘捕孟晚舟後，與中國的雙邊關係就降至冰點。美方指控孟晚舟涉嫌違反伊朗制裁令並對美方銀行撒謊，希望引渡她到美國受審。

孟晚舟否認犯行。中方除要求放人，也出手禁止進口加國油菜籽和豬牛製品，並指控兩名加國男子犯下間諜罪。

鮑達民2004年至2009年在上海出任全球型管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）亞洲區董事長，更於接下來9年出任公司全球總裁。

加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）發布聲明說：「鮑達民身為亞洲專家，在當下這個關鍵時刻，是代表加拿大、推動加國利益的最佳人選。」

(中央社)