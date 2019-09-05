旺董蔡衍明針對網友問題回答。（資料照片）

旺旺集團董事長蔡衍明近日親上火線，回應各種疑問，蔡衍明4日也再次回答網友們的疑問。

Q：是否可上傳此影片？

旺董蔡衍明：楊先生問說是不是可以分享上傳我的影片到他的YouTube頻道，我覺得那當然很好啊！大家沒有惡意的我當然很喜歡，大家利用這個來溝通一些想法，先讓大家改變對我的想法對我的信任，這樣很多事情我越講大家才會越聽得進去。有一個JK說，我們中天的名嘴有時候講的讓韓粉會沒有信心。放心，有一些講法有時候我講的也是好像在批評韓國瑜，我想大家都是求好心切的。所以現在我也出來講，我想這就是旺來了旺來了，我們有心的人而且正的人，絕對應該旺起來，不用煩惱。

Q：能否分享人生經驗？

旺董蔡衍明：呂先生希望分享我一些人生經驗觀，還有開闢經歷的人生趣談，這個我很多，我想再另外開一個類別，要講的事情說不完，既然要出來講了，分享一些趣味的事情也不錯，這個我再來慢慢來想。但是正事要先說清楚，因為選舉要到了，這個可以慢慢來講。

Q：如何看待反送中？

旺董蔡衍明：談到香港反送中問題，說香港人民積怨很深才出了這麼大的問題，這個是沒有錯。但是今天去詳談這個反送中的事情，我覺得我們自己台灣內部的問題先大家溝通清楚再來講，你如果要說到反送中問題，你想假設你今天你現在在香港，你是一個居民而已，你今天會怎麼樣，你會擔憂嗎？出門兩邊的人在互打互鬥，你看了怕不怕？我就是擔憂台灣再分藍綠，早晚有一天會這樣互打。我們是一個平民，在家裡光看外面的人打來打去，你不會擔憂嗎？我們不要步入那種後塵，我們是想說好好的日子我們怎麼不過，我們應該這樣想。

Q：中時媒體有站在中立的立場嗎？

旺董蔡衍明：這個寫的是說，你的立場最親中，所以下面的人揣摩上意，媒體的第四權，我們集團有站在中立的立場嗎？這個黃先生，每一個記者，包括你包括我，包括其他每一台的記者都有自己的想法，你這個想法、你做出來的新聞都摻雜著個人的想法，即使是說上面要你做什麼，還是會有個人的想法。這個就是思想，所以我想什麼叫做中立，我覺得一個中立媒體第四權應該怎麼樣把未來我影響到的人，把這個未來帶到好的一面，所以你要說我的立場是不是中立，什麼叫做中立這個問題很難講。但是呢，我想大家的心都一樣，追求過好日子，所以為什麼我要開這個頻道跟大家溝通，我想這個目的是為了溝通，到底要走怎樣的路，對台灣的未來是最好的。

Q：台灣應該投降嗎？

旺董蔡衍明：李宗仁先生說，當初秦滅六國的時候，楚國最小他們有投降嗎？當初以色列有做反抗沒有？他的意思是說我們不應該投降。這個兩岸的問題蠻複雜的，我在大陸辦活動的時候我就講過，我們旺報辦活動的時候我有講過，秦始皇統一中國的時候是滅六國，滅就是殺光光，我想統一的定義在哪裡，統一跟統治一不一樣。其實我們在講的統一，跟中華人民共和國統治我們台灣是不一樣的意思，如果是統治，我也要被統治，你們也要被統治，我們能習慣目前他們的每一項制度嗎？心態嗎？可能我們目前還沒有辦法適應，大陸他們這些重要領導不瞭解嗎？絕對知道。所以為什麼有一國兩制甚至一國三制，我們想要怎樣就跟他們講，如果他們沒有心要為我們台灣人想，那時候我們再跟他們對抗還來的及，大家才會去覺得要跟他拚，不然值得拚嗎？你說大陸現在對我們好不好，你說他們是為了統戰所以對我們好，真的我們要跟他拼也拼不過，今天他一個觀光客(停止大陸個人自由行)，因為我們這些對香港的支持，他們認為我們台灣是亂搞，就把我們的觀光客停了，那我們損失又能怎麼樣，只能積極讓其他國家趕快來觀光。而且你要知道台灣一年貿易順差跟大陸多少，美國跟大陸一年（大約）三千五百億美金的貿易逆差，他們就要開始增稅25%、35%、10%，我們跟大陸之間有多少順差，他們有沒有說什麼，他們現在會講一個，他們現在大陸人民不是在講嗎，我把你們台灣當作同胞。你台灣把我當成錢包。你不認同是自己人他為什麼要對你好，而且他們也沒有說真的要對你怎麼樣，真的要打你還要一天到晚提醒你嗎？是他們現在（中華民族）偉大復興裡面，我們就是中國人。其實我覺得統一的標準在哪裡，統一不代表統治，我覺得我們先把這個想法溝通，大家想法溝通我們一致跟大陸談我們要什麼，談不下來我們再開始跟他對抗，不然還是跟現在一樣。

Q：能和黃國昌談嗎？

旺董蔡衍明：

這個講法也是差不多一樣，他是講說他認同黃國昌的論述，我們就是紅媒。這個就是我剛剛講的，統一跟統治不一樣，這個大家靜下心慢慢想，這個我們想看看，希望旺董有機會跟黃國昌談談台灣的未來，我跟你講我可以摸著良心說黃國昌是壞人。政治人物一定要有良心，我跟他十年來，他對我從頭開始，他對我的講法，你說我們罵他，哪一點是錯的，這以後再講，他不值得好好來講。你們慢慢觀察，他真的是有心嗎？我想每個人，尤其做為一個政治人物，要有心來對人民的好，這就是愛與包容，你要用心就是真的，我在拚我在做，但最重要的是道德心，他沒有。

Q：有錢人的心境如何？

旺董蔡衍明：這個有趣，這個說有錢人在比賽誰的錢多，我的心境是怎麼樣。錢喔，身外之物，生不帶來死不帶去，有的花有的玩就可以了。當然你們可能說，剩下來的你拿出來捐，但是錢代表是你努力出來的結果，代表身份和地位，其實我們現在照理講，我希望郭台銘跟我一樣，，錢到一個程度應該追求的是快樂。其實呢，有時候你擁有錢太多也不一定會快樂，但是你也不要說把錢全部捐出來，我該捐的我們都會想的不止我這麼想郭台銘也會這樣想，這個是在講說心境是什麼樣孤獨、孤單啦！

(中時電子報)