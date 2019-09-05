鴻海前董事長郭台銘參選總統動作持續加大，韓國瑜北部競選辦公室副執行長許淑華直言，「我認為他（郭台銘）會去領表，很明確了」；但他說，韓國瑜與郭台銘系出同門，參選後對選情確實會造成緊張；但是，對韓國瑜而言，藍綠兩強對決的組合其實是最困難的，因此，若有第三股勢力起來，「不一定是不好的」。

國民黨立委、韓國瑜北部競選辦公室副執行長許淑華今上午接受廣播專訪時，針對韓國瑜近來所面臨的藍營分裂危機提出說明。

許淑華說，目前國民黨可以確定的事情是不可能發生「換柱2.0」，這件事是很明確的；所以隨著大選逼近，韓國瑜與國民黨內提名的立委候選人只會「越攪越近」（意指合作關係愈趨密切）。

許淑華進一步說，但郭台銘在獨立參選後，勢必要考慮是不是有人會靠近，即便檯面上有友好的立委候選人，但也不可能幫忙公開站台，「郭董事長領表人數絕對沒問題，但之後沒有這樣的支撐點自然必須考慮。」

被問到郭台銘是否會在9月17日前赴中選會領表，爭取成為獨立總統參選人？許淑華說，這個問題可以從兩方面來談，第一，當然郭董事長參選會讓韓國瑜陣營比較緊張，畢竟大家都是系出同門；但從另一方面來說，對國民黨而言，藍綠兩組對決的選戰組合其實是最困難的，所以若有柯文哲、郭董事長等第三勢力的起來，「不一定是不好的」。

因此，許淑華意有所指地說，現在有許多判斷都還言之過早，還是要等到郭董事長9月領表後，到了11月最後一刻是否會真的會確定登記才算數。

(中時 )