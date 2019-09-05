看來鵜鶘後衛「球哥」朗佐鮑爾已跟自家品牌「BBB」徹底撕破臉了！美國八卦媒體《TMZ》爆料，球哥參加隊友哈特節目時坦承，自己所穿的代言球鞋品質相當差，甚至經常在比賽中穿壞，害他必須帶4雙球鞋，因為每節就要換一雙。

「我之前所穿的那些『ZO2s』，根本沒有做好準備，」朗佐鮑爾表示，「所以我必須帶4雙球鞋到場，因為我知道每節比賽打完，就必須換一雙，但那是我代言的球鞋，我無論如何都要穿，但我很討厭穿這些球鞋，也讓我表現產生影響。」

只是朗佐鮑爾如今痛批自家球鞋的說法，無疑是狠狠給自己打臉，因為他在2017年以選秀榜眼加盟湖人時，他的父親拉瓦爾趁勢推出「BBB」家族品牌，一度引發熱賣風潮，甚至一雙球鞋售價高達500美元，現在卻被球哥批評到一無是處。

不過朗佐鮑爾上季就跟「BBB」家族品牌劃清界線，因為這個品牌創辦人之一涉及虧空公款，球哥不僅跟對方打官司，更馬上跟「BBB」切斷關係，只是他如今把昔日代言球鞋說成這樣，聽在當年買他球鞋的粉絲耳裡，勢必相當刺耳。

(中時電子報)