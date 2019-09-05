美國商務部4日宣布，在初步裁定後，對從中國大陸、墨西哥進口的結構鋼分別課徵最高141%、31%反傾銷稅。美方之前裁定，這兩國生產商以低於市場合理價格在美國傾銷結構鋼。

根據路透社報導，將對進口自大陸的結構鋼最高課徵141%關稅，對墨西哥結構鋼最高課徵31%關稅，並且將根據這些稅率開始對進口結構鋼收取保證金。

(中時電子報)