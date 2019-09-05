美再出招！對陸、墨結構鋼最高課141％關稅 09:222019/09/05 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國商務部4日宣布，將對從中國大陸、墨西哥進口的結構鋼分別課徵最高141%、31%反傾銷稅。（圖／路透社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部4日宣布，在初步裁定後，對從中國大陸、墨西哥進口的結構鋼分別課徵最高141%、31%反傾銷稅。美方之前裁定，這兩國生產商以低於市場合理價格在美國傾銷結構鋼。 根據路透社報導，將對進口自大陸的結構鋼最高課徵141%關稅，對墨西哥結構鋼最高課徵31%關稅，並且將根據這些稅率開始對進口結構鋼收取保證金。 (中時電子報) #結構鋼 #美國 #關稅 #中國大陸 #墨西哥 也許您會感興趣 推薦閱讀 對陸加稅伺候 美企更添不確定感 08:272019/09/02 財經 美對陸1200億美元商品加課15％關稅 美股期貨下跌 08:512019/09/02 財經 中美缺互信 9月談判沒共識 04:092019/09/04 話題觀察 陳冲示警 小心!轉單效應... 恐讓台灣變匯率操縱國 04:102019/09/04 財經要聞 迎轉單商機 譁裕忙蓋新廠因應 04:102019/09/04 證券．權證 川普傳對陸報復關稅感震怒 曾有意將關稅倍增 10:552019/09/04 財經 川普打算對陸關税翻倍 喊停原因曝光 15:222019/09/04 國際 貿易戰仍可能趨緩 04:092019/09/05 論壇廣場 港府推急救措施 金援中小企業 04:092019/09/05 財經要聞 公債殖利率探底 兩類股得意 04:102019/09/05 全球財經 國際熱門新聞 台生赴美交換失蹤17日 監視器畫面曝光 - 國際 英相慘遭自家打臉 脫歐表決連兩敗 - 國際 南非排外衝突再起 5人死亡 - 国际 - 中时 影》糗！UFC前冠軍街頭勸架 遭路人連毆兩拳秒KO - 國際 香港特首宣布撤回逃犯條例 4項措施軟硬兼施 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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