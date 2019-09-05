▲立委蔡培慧經常心繫故鄉農特產，隨時不忘推薦家鄉的農產品百香果。（楊樹煌攝）

南投縣立法委員選舉，第一選區包括（草屯、國姓、埔里、仁愛、中寮、魚池）4鄉鎮，2016年以「農業專業」進入民進黨排名第5名不分區立委的蔡培慧，此次獲民進黨提名，將挑戰已連任3屆立委，欲角逐4連霸的國民黨立委提名人馬文君，雖然是場硬戰，但蔡培慧仍然保持樂觀，持續熱情，因她認為會做事且有效率的培慧，要讓鄉親了解她的踏實與實在。

蔡培慧表示，她進入不分區的理由很簡單，就是要回到她唸研究所的初衷，改善農村生活條件跟環境，所以2016年2月上任，當年10月就設立南投服務處，開始接觸各式各樣陳情案、會勘、了解民眾需求，再回頭審視立法院的法案，更務實的貼近人民。

對民眾而言，他們與政治人物的距離是遙遠的，蔡培慧說，民眾對政府的組織分層並不清楚，一旦發生困難，不是找不到反映機關，就是不斷被轉介，讓民眾感到自己被當人球，造成人民普遍不信任政府，這也是她為什麼決定從不分區跳入區域選舉的最大原因。

投入選戰，固然有來自黨的期待，蔡培慧說，最大的原因是，只有投入區域選舉、用密集行動投入，才可能讓鄉親了解蔡培慧的踏實、實在，蔡培慧認為她不只會做事，而且很有效率、所以要實際貼近大多數有需求的民眾來做事，希望藉由投入地方事務，大家能更了解她。

(中時 )