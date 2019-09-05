新北市新莊區「老順香」糕餅店的紅豆蛋黃酥，為中秋熱賣商品。（吳亮賢攝）

位於新莊廟街內的「老順香」糕餅店，至今已近150年歷史，自清朝以來就是在地的著名餅店，傳香4代仍歷久不衰，除了招牌鹹光餅名聞遐邇外，隨著中秋將近，店內的紅豆蛋黃酥更是熱賣到供不應求，成為佳節必備伴手禮。

今年62歲的第4代老闆王明朝指出，老順香1870年創立於新莊廣福宮旁，以賣喜餅及鹹光餅為主，80年前搬到慈祐宮旁現址，並陸續研發出各類糕餅、麵包，產品從鳳梨酥、土豆龜、綠豆椪、蛋黃酥到生日蛋糕一應俱全。

王明朝表示，隨著中秋節到來，店內的蛋黃酥成為近期最熱賣的商品，由於秉持純手工製作，每天一早就要開始備料、揉麵團，一天至少要做200顆。

談起蛋黃酥好吃的秘訣，王明朝說，所有的餡料都是從市場買回來現做，以招牌的紅豆口味為例，先將豆子脫殼後以高溫烹煮，隨後加入麥芽糖攪拌，甜而不膩的口感加上香酥的蛋黃，讓人一口接著一口。

王明朝表示，蛋黃酥除了紅豆口味外，還有綠豆、鳳梨、棗泥、綠茶、抹茶等多元風味，民眾可以自由搭配選購，同時滿足全家大小的味蕾。

店名：老順香糕餅店

地址：新北市新莊區新莊路341號

電話：02-29921639

營業時間：周一至周日，上午09：00到下午11：00

售價：紅豆蛋黃酥一顆30元

(中時 )