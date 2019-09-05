籌委會今公布國慶視覺設計

國慶臉書今天貼出今年國慶動態LOGO，國慶主視覺設計理念，是攜手世界 台灣耀飛。其中如箭頭般往右上前進的雙十符號，象徵台灣追求進步的腳步不曾停歇。好，還要更好。

國慶籌備委員會表示，今年動態的意象，奪目的大地綠，展現台灣人的積極、活力；搶眼的熱情紫，秀出台灣的友善、好客。繽紛的輔色藍、靛、黃、橘，如同這片孕育我們的土地，包容多元聲音，造就無限可能。

民眾只要在臉書上搜尋「中華民國讚國慶」就可以欣賞到今年國慶的主視覺動態。

(中時 )