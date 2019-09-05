籌委會今公布國慶視覺設計 09:342019/09/05 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今年國慶主視覺設計 (國慶臉書擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 籌委會今公布國慶視覺設計 國慶臉書今天貼出今年國慶動態LOGO，國慶主視覺設計理念，是攜手世界 台灣耀飛。其中如箭頭般往右上前進的雙十符號，象徵台灣追求進步的腳步不曾停歇。好，還要更好。 國慶籌備委員會表示，今年動態的意象，奪目的大地綠，展現台灣人的積極、活力；搶眼的熱情紫，秀出台灣的友善、好客。繽紛的輔色藍、靛、黃、橘，如同這片孕育我們的土地，包容多元聲音，造就無限可能。 民眾只要在臉書上搜尋「中華民國讚國慶」就可以欣賞到今年國慶的主視覺動態。 (中時 ) #國慶 #主視覺設計 #動態意象 也許您會感興趣 推薦閱讀 相信民進黨勤政、清廉、愛郷土 林國慶嘆： 我錯了 09:112019/09/03 政治 林國慶起義 許能通喊選到底 04:102019/09/04 地方新聞 辱陳明文「臭卒子」林國慶遭起訴 12:222019/09/04 社會 陳明文300萬給兒投資 林國慶提5大疑點打臉 12:232019/09/04 政治 陳明文告林國慶 妻廖素惠FB護夫不提300萬 14:572019/09/04 政治 別再迴避 林國慶要陳明文踹共 04:102019/09/05 政治要聞 政治熱門新聞 韓民調下滑 網看這張表卻驚：綠鐵票區GG？ - 政治 快氣死！陳揮文怒吼：韓陣營到底在幹嘛？ - 政治 韓粉怒了！政大母校新訓 拿韓國瑜爬樹照暗諷 - 政治 郭將領表？黃暐瀚：所以要把韓纏死 - 政治 國民黨恐全軍覆沒？網分析高雄立委選舉引戰 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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