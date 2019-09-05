區間車撞6旬翁 北迴花蓮景美段延誤近1小時 10:002019/09/05 中時 王志偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 傷者跌坐在鐵軌旁。（台鐵提供／王志偉連傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鐵路警察蒐證中。（台鐵提供／王志偉花蓮傳真） 台鐵區間車4516次，今早7點34分行經花蓮縣景美北埔間東正線景美村平交道（K69＋871），意外撞擊撞擊路人，66歲薛姓長者被進擊送往國軍總醫院救治，目前意識清醒。 事故現場，經路警蒐證後，8點34分車輛放行恢復雙線行車，到北埔站晚65分。後續影響4列次行車時間，列車總計延誤了96分約470人通行。 國軍總醫院受訪回覆，受傷的長者疑閃火車跌倒，目前意識清楚，醫護人員正為他做檢查中。鐵警已在現調查。 (中時 ) #花蓮 #長者 #撞擊 #北埔 #國軍總醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮文旦柚 裝櫃西進搶商機 04:102019/09/01 地方新聞 不老騎士到石岡 長者追夢不要怕 04:102019/09/02 地方新聞 花蓮路跑 募集到22萬張發票 17:152019/09/02 財經 老翁晨運體力不濟 新店暖警助返家 19:042019/09/02 社會 無懼盛夏毒日 數百長者上街向軍人致敬 15:032019/09/03 政治 因二戰未完成小學學業 不識字阿嬤60歲讀國中學書法 17:022019/09/03 生活 5609、5700站位及假日發車調整 轉乘更方便 18:182019/09/03 旅遊 被雞啄一口竟失血亡 醫曝致命關鍵 08:132019/09/04 時事 仁川─花蓮 10月每周3班直飛 04:102019/09/05 地方新聞 台鐵平交道死傷事故 影響470人 09:452019/09/05 生活 社會熱門新聞 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 偷情貴婦曝光 富商交出1110次「性愛行事曆」 - 社會 沒機長可飛延2時 霸氣爸：我來 - 社會 豪放女酒後喊我要 男大生再三確認嗯下去了 - 社會 西門町街頭幹架 辣妹護男友走光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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