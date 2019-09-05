鐵路警察蒐證中。（台鐵提供／王志偉花蓮傳真）

台鐵區間車4516次，今早7點34分行經花蓮縣景美北埔間東正線景美村平交道（K69＋871），意外撞擊撞擊路人，66歲薛姓長者被進擊送往國軍總醫院救治，目前意識清醒。

事故現場，經路警蒐證後，8點34分車輛放行恢復雙線行車，到北埔站晚65分。後續影響4列次行車時間，列車總計延誤了96分約470人通行。

國軍總醫院受訪回覆，受傷的長者疑閃火車跌倒，目前意識清楚，醫護人員正為他做檢查中。鐵警已在現調查。

(中時 )