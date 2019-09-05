真源香西點麵包做的蛋黃酥，色香味俱全做包裝。（羅浚濱攝）

「麵包王」王培基夫婦做豆沙、鳳梨及烏梅3種蛋黃酥。（羅浚濱攝）

「麵包王」王培基做豆沙、鳳梨及烏梅3種蛋黃酥，及他自行設計的LOGO。（羅浚濱攝）

「麵包王」王培基夫婦做客人訂購中秋禮盒，有竹塹餅、2排3種口味蛋黃酥及綠豆椪（左至右）。（羅浚濱攝）

「中秋節前才會接訂單做蛋黃酥，有豆沙、鳳梨和烏梅3種口味，尤其烏梅好吃，已很少人做！」在新竹被喻為「麵包王」的王培基，和媳婦從烤箱抬出一大盤熱騰騰的蛋黃酥，直說「剛出爐的吃看嘜，絕對料實夠好吃！」

王培基在新竹地區算是傳奇人物，他曾是新竹早期的自由車好手，愛好攝影，作品拿過台中大墩和新竹等公辦美展攝影獎，他不諱言自己只有小學畢業，「用麵粉玩出自己的人生！」

王培基說，阿公是新復珍（新竹糕餅名店）的女婿，他小學畢業就跟阿公學做竹塹餅、麵龜等傳統糕餅，少年時一路在新竹各麵包店打工做師傅。

王培基發現店家為節省成本，要求師傅偷工減料，麵包甚至放了好幾天還拿出來賣，他實在看不下去，31年前決定用自己的好手藝，與老婆蔡彩虹共同創業，就在林森路的住家一樓不大的空間開麵包店，取名「真源香」。

「真源香就是真材實料，材料都有來源，沒有色素香料問題，做出的麵包才會真正香！」王培基自己設計比OK手勢的廚師造型Logo，做的「蛋糕吐司」等麵包等都成真源香的招牌。萬一下雨天沒生意有隔夜麵包，他全部打包免費送給寶山德蘭中心，弱勢小朋友也能很安全的食用。

王培基維持麵包好品質，30年下來博得「麵包王」的稱號，他也很上進，隨著時代改變，自己找日本師傅學做更精緻又好吃的麵包。

每年中秋節前，幾乎都是老客戶打電話來訂蛋黃酥，也有訂購搭配竹塹餅和綠豆椪的中秋禮盒，他說用油皮做的蛋黃酥，真的是料實香Ｑ，跟一般用鳳梨酥皮做的蛋黃酥，口味完全不一樣。

王培基完全沒有想要展店或用網路行銷做宅配，他說真源香已傳給兒子和媳婦，一家四口做麵包「賺有夠用就好！」

真源香西點麵包店 蛋黃酥每個45元

地址：新竹市林森路142號

營業時間：上午8：00到晚上10：00 周六公休 電話：03-5254504

(中時 )