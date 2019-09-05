據大陸央視新聞報導，今天（5日）上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊海澤、財政部長穆努欽通話。雙方同意10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商。

在電話中，雙方同意此前將保持密切溝通，工作層將於9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。

雙方一致認為，應共同努力，採取實際行動，為磋商創造良好條件。中國商務部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等參加通話。

(中時 )

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