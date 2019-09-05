第13輪中美經貿高級別磋商將舉行 09:522019/09/05 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴率團赴美談判中美貿易戰。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸央視新聞報導，今天（5日）上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊海澤、財政部長穆努欽通話。雙方同意10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商。 在電話中，雙方同意此前將保持密切溝通，工作層將於9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。 雙方一致認為，應共同努力，採取實際行動，為磋商創造良好條件。中國商務部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等參加通話。 (中時 ) #磋商 #中美 #通話 #中國 #部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸企不畏貿戰 成經濟最佳護盤手 04:102019/09/02 焦點新聞 人幣年底或貶破7.2 留意美降息次數 04:102019/09/02 焦點新聞 外資回頭 瑞信科技論壇聚焦 04:102019/09/02 財經要聞 貿易戰難解 金價再漲可期 04:102019/09/02 投資理財 8月海外股票基金 大中華逆勢竄紅 04:102019/09/03 投資理財 中美缺互信 9月談判沒共識 04:092019/09/04 話題觀察 陳冲示警 小心!轉單效應... 恐讓台灣變匯率操縱國 04:102019/09/04 財經要聞 迎轉單商機 譁裕忙蓋新廠因應 04:102019/09/04 證券．權證 貿易戰仍可能趨緩 04:092019/09/05 論壇廣場 港府推急救措施 金援中小企業 04:092019/09/05 財經要聞 兩岸熱門新聞 002型航母 拚9月25日前後服役 - 焦點新聞 - 旺報 林鄭的懺悔 法媒：習近平沒想到 - 兩岸 黎智英寓所遭汽油彈攻擊 警追緝2男子 - 兩岸 港府撤修例 港網友不買帳 陸網民：白支持林鄭了 - 兩岸 川普對林鄭講話表態：對中共就是要強硬！ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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