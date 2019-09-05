2019.09.04新聞深喉嚨 300萬「台幣」赴菲開店？ 「明文規定」台幣也能「新南向」？

高雄市長韓國瑜面臨民調下滑與黨內分裂危機，鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲3人動向不明，藍營基層焦慮不已。媒體人黃暐瀚直言，他認為郭會去領表，「換瑜」也不可能發生，所以要像螃蟹不斷把韓纏死，放出各種消息把他消耗掉。

黃暐瀚在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，他認為郭台銘9月17日會去領表登記參選，事已至此，也沒什麼好說的了。國民黨究竟會不會「換瑜」？答案是「不會」！因為「殺頭生意有人做，賠錢買賣沒人做」，換瑜對國民黨而言傷害實在太大了，國民黨不可能再重蹈覆轍。

黃暐瀚進一步指出，既然「換瑜」明明不可能發生的，那為何還有所謂「換瑜」傳聞？正因韓國瑜不可能被換，所以蠢蠢欲動者更要不斷放出消息，如螃蟹般緊緊纏住韓，讓他想往上爬也爬不上去，後腿不斷被扯。

如此之下，黃暐瀚坦言唯一能破除「換瑜」謠言、唯一能讓蠢動者死心的方法，就是9月8日禮拜天的三重大造勢，藍營支持者一定要用人數，讓各界見證藍營的萬眾一心。

(中時電子報)