台鐵平交道死傷事故 影響470人 09:452019/09/05 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵發生死傷事故。（台鐵提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵4516次於景美=北埔間東正線景美村平交道K69＋871，發生1人死傷事故，經路警蒐證後，現場08：34放行恢復雙線行車，到北埔站晚65分。共影響4列次、96分約470人。 (中時 ) #事故 #影響 #北埔 #台鐵 #平交道 也許您會感興趣 推薦閱讀 準颱玲玲最快今生成 周三變天 08:482019/09/01 生活 準颱玲玲雲系＋強對流！雷雨炸中南部、花東 16:062019/09/01 生活 受示威影響！赴港航班起降多延誤 機場快線也暫停 17:172019/09/01 兩岸 5609、5700站位及假日發車調整 轉乘更方便 18:182019/09/03 旅遊 玲玲颱風快速北轉 發布海上颱風警報機率低 18:222019/09/03 生活 吃素恐影響這個營養素攝取不利大腦健康 18:392019/09/03 國際 南加州外海潛水船沉沒 共34人罹難乘客無一生還 09:272019/09/04 國際 《產業》第二季台灣PC出貨量年增2.7％，達55.8萬台 11:252019/09/04 財經 電子塑化領漲 台指站上10,600點關卡 17:232019/09/04 財經 玲玲劍魚水氣接力！雨彈連5天炸全台 08:202019/09/05 生活 生活熱門新聞 Costco牛肉為何久放不壞？專家揭驚人秘密 - 生活 網瘋傳「奇蹟食譜」周甩肉4公斤！ 當紅減重法一次破解 - 生活 理科太太紅半年跌落神壇？網曝原因好慘 - 生活 高雄水淹到這！網驚：怎麼過馬路 - 生活 開學第3天兒17字介紹爸 媽崩潰：全家形象毀了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。