高血脂病患抽血後會血液上浮出一層油。（馮惠宜攝）

電腦斷層檢查，發現王先生的胰臟相當腫大。（馮惠宜攝）

烤肉居然烤到胰臟發炎！30歲上班族王先生有高血脂但沒有服藥控制，因秋節前聚餐和友人烤肉、喝啤酒，隔天上腹痛先忍耐吃胃藥，沒想到最後還痛到腹部脹到快爆開還背部劇痛，只好到急診求助，一檢查才發現其胰臟指數是正常值3倍，三酸甘油酯更是正常值的5倍，經腹部電腦斷層檢查證實是急性胰臟發炎，經禁食三天加藥物、輸液治療住院一個月才出院返家。

林新醫院胃腸肝膽科醫師廖重慶指出，病人有高血脂問題又沒有服藥控制，到院時血清脂肪脢和澱粉脢大於正常值3倍以上，而三酸甘油酯是正常的5倍，電腦斷層檢查明顯發現胰臟腫脹得比正常人大兩倍以上。

急性胰臟炎主訴是腹痛，其疼痛常在上腹部，為持續且強烈之疼痛，常常必須用到嗎啡類之止痛劑才能緩解，所以沒碰過不知道會如此痛，有時甚至會痛到背後，且會有噁心、嘔吐之情形，值得注意的是重度胰臟炎平均約有17％的死亡率。

王先生經住院禁食三天，並給予止痛藥和降血脂藥物治療，約住院一周就返家，現在已規律使用藥物控制血脂，並注意飲食，現於門診規律追蹤。

廖重慶說，很多人知道胰臟炎和酗酒有關，有85％的患者是高血脂卻未好好控制，他建議有慢性病的民眾除了服用藥物和定期追蹤之外，也需要注意飲食，尤其適逢中秋佳節，團圓賞月免不了有聚餐或是烤肉的活動，吃東西除了美味更要注意是否過量，例如：高油脂食物、啤酒、辛辣食物、文旦，適當的自我節制，才能保持身體健康。

(中時 )