針對中美貿易戰，大陸官媒《人民日報》今天刊發筆名為鐘聲的評論員文章，題為：「穩中有進，見中國底氣。」稱一段時間以來，儘管美方一些人不時誇大中美經貿摩擦對中國經濟的影響，但事實一再證明，中國經濟有足夠韌性來應對各種不確定性，經貿摩擦阻擋不了中國發展的步伐。逆境中穩中有進的中國經濟，讓世界更清楚地看到中國應對風險挑戰的能力與底氣。

文章說，中國底氣在於「穩」中韌性足。儘管外部環境複雜嚴峻，中國國內生產總值今年上半年仍實現同比增長6.3％，繼續保持中高速增長，在世界經濟增速趨緩的大背景下成色十足。經濟學家們紛紛指出，觀察中國經濟，需要將增長率和「中國經濟的巨大規模和影響」結合起來進行分析。近14億人口的市場、9億勞動力、4億多中等收入群體、1.7億受過高等教育和擁有專業技能的人才資源，使中國經濟有強勁的內生動力、廣闊的轉型升級空間，有條件、有能力化解經貿摩擦帶來的衝擊。

文章說，中國底氣在於「進」的高質量。「從電子商務、金融科技到人工智能和生命科學領域的突破，中國本土創新的跡象隨處可見。」有感於此，美國耶魯大學高級研究員斯蒂芬·羅奇用「非同尋常」來形容中國經濟轉型進展。供給側結構性改革扎實推進，新舊動能加速轉換，使中國經濟活力得到有效釋放。數據顯示，2018年中國經濟發展新動能指數比上年增長28.7％，創新驅動指數增長21.8％；高技術製造業增加值比上年增長11.7％，工業高端化步伐明顯加快。增強產業鏈韌性，提升產業鏈水平，中國有巨大潛力。正如西班牙中國問題專家胡利奧·里奧斯所指出：「中國經濟受到的壓力在結構轉型等領域轉化為動力，內需和創新因素尤為突出。」

文章表示，中國始終堅持做好自己的事，是迎難而上、化危為機的關鍵。面對國內外明顯增多的風險挑戰，中國適時適度實施宏觀政策逆週期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，穩步推進供給側結構性改革和「六穩」工作，積極有效對衝外部影響。8月以來，一系列重大舉措相繼出爐：出台20條穩定消費預期、提振消費信心的政策措施，新設6個自貿試驗區，佈局區域經濟新發展，進一步深化資本市場改革......德國《焦點》週刊近日的報道指出，許多西方學者不得不承認，中國在穩定經濟上比西方手段更多。

「中國經濟的成績單告訴世人，中國正在認真推動發展目標的落實，努力把發展的勢頭保持下去，造福本國人民，也惠及世界各國人民。」文章譏諷美國，「反觀一門心思升級經貿摩擦的美方一些人，不停地拋出害人的「回旋鏢」，最終又飛回來打在自己身上，同時加劇了全球市場的不確定性。美國經濟增速下調，出口下降，企業投資低迷，金融市場收益率曲線倒掛，8月美國消費者信心指數創2012年以來的最大跌幅。美國供應管理學會最新發佈的數據顯示，8月美國製造業採購經理人指數跌至49.1，為2016年1月以來最低水平，而且跌破數值為50的「榮枯線」，意味著美國製造業出現萎縮；其他國際機構的統計數據則顯示，8月美國製造業採購經理人指數已跌至2009年9月以來最低值。」這些數據充分說明，貿易戰沒有贏家，升級經貿摩擦不利於中美兩國，也不利於世界。

文章總結，經濟全球化時代的經濟發展，拚的是實力智力，靠的是合作共贏。面對風險挑戰，中國有足夠信心和能力化危為機，保持經濟持續健康發展。那些以為憑借什麼手段就能遏制中國發展大勢的企圖，終究無法找到現實注腳。

(中時 )