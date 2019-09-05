北市一名蔡姓富商與于姓貴婦發生婚外情，還會記下兩人發生1110次的「性愛行事曆」，元配發現兩人姦情後氣炸，將兩人一狀告上法院。

據《鏡週刊》報導，蔡男2011年與于女結識交往，之後擁有于女家中 蔡男鑰匙和門禁磁扣，2017年初疑因第三者介入鬧翻，于女控告蔡男趁她出國，潛入住處拿走價值170萬元的貴重物品。

平時就有查看丈夫手機習慣的蔡妻，見老公被告竊盜罪起疑心追問，蔡男坦承婚外情，同時主動出交出一份清楚標示與于女發生性行為次數的「性愛行事曆」，蔡妻知情後氣的對老公與于女提告。

蔡男表示，因為他的英文縮寫是T，每次與于女發生性行為會註記「TS」，如果是留宿女方家就標註「TL」，每次見面都至少發生3次性行為，2012年至2017年間，「性愛行事曆」上共註記了1110次「TS」。

檢方依據行事曆上標記的做愛次數與地點，前往台南某飯店查證，飯店證實兩人當時有訂房，但事後取消訂房。最後檢方認定，儘管蔡男于女兩人交情確實超越一般男女，但難以認定有性關係，因此不予起訴，並駁回蔡妻聲請的再議。

(中時電子報)