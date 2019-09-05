《旺報十週年，旺董致辭》。(影／取自youtube)

《旺報》十周年社慶於日前舉行，創辦人蔡衍明表示，創立旺報是要讓大家進一步了解大陸、認識大陸，藉由認識和了解，來促進兩岸的互信和互諒，蔡衍明進一步指出，會以對台灣熱情的心，建立一個是非清楚、黑白分明的媒體，並務實引導台灣人對大陸的認識，盼望台灣人能夠莊敬自強，未來在中國人的整個領域裡有尊嚴、有地位，這就是創立《旺報》的初心。

回憶《旺報》創立十周年，蔡衍明感性說：「《旺報》一路走來很辛苦」，因為報太多大陸新聞，就被說是紅媒，蔡衍明強調，《旺報》新聞不是報假的，絕對不會對不起台灣、絕對不會出賣台灣。他表示，這一、兩個月的攻擊非常多，所以他願意站出來，捍衛旺旺中時媒體的每一位同仁，表明「我們光明磊落，是正港愛台灣」。

蔡衍明表示當年反媒體壟斷的時代，當時外界瘋傳不能替中時寫文章，中天要出賣台灣等傳言，讓他感嘆似乎追隨的人心態都有問題，加上近來外界頻頻攻擊，讓他對同仁深感抱歉，還反問台下嘉賓：「難道我叫你們出賣台灣就會跟著做嗎」？更強調希望旺中媒體傳達的是正能量非負能量，並能對台灣未來產生正面影響。

此外蔡衍明強調主要以務實和現實態度看台灣未來，至於愛台灣就是要讓人民就是過好日子，所以才會主張「兩岸好台灣才會好」，更聲稱雖然屢遭柯文哲和郭台銘嗆聲，但他們政治主張也包含這一項，讓他自豪表示這點是無庸置疑，且被所有人肯定的，最後更幽默表示，在此重要場合卻沒照稿子念，主要是想學習如何當「網紅」。

蔡衍明認為台灣的問題很簡單，就是兩岸和藍綠惡鬥，他坦言藍綠很難分，真的要分的話，應該分為「獨」與「不獨」，即支持台灣獨立與不支持獨立，藍綠應該大和解，想想怎樣才對台灣的未來好，但再怎麼樣台灣都是生他、養他、出生、成長的故鄉，大陸則是他事業茁壯的地方，兩岸給他現在的身分地位，他會本著這顆心讓台灣更好。

(中時電子報)