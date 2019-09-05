香港特區政府行政長官林鄭月娥昨晚間發布電視公告，正式宣布「撤回修例」，並對示威者的五大訴求再次一一回應，也提出四項行動，盼打破香港的困局。對此，資深媒體人黃智賢用七點回應香港議題，且針對前文化部長龍應台在2日表態挺香港「五大訴求」予以駁斥。

香港「反送中爭議」隨特首林鄭月娥昨決定撤回修例暫時降溫，而和香港淵源頗深的前文化部長龍應台，前天（2）日上午首度在臉書發表對反送中事件的看法，表態：「如果把香港當敵人對付，用武力處理，那恐怕不是香港背叛了他的『祖國』，而是他的『祖國』背叛了香港。」

黃智賢今在臉書對龍應台挺香港抗爭，發表長篇回應，並以七點分別點出龍前部長「龍應台式的雙重標準」，批她是「為港獨的行徑熱烈鼓掌。」全文如下：

第一、台灣公知龍應台，為港獨的行徑熱烈鼓掌。說如果用武力鎮壓暴亂，是祖國背叛了香港。號稱公知，但顯然對於民主與法治，只有零碎的華麗詞藻和形容詞。剪接了文青式的膚淺無知，卻賺取了平步青雲的榮華富貴。公知，要不要深入研究，什麼叫做民主與法治 ?公知，要不要研究一下西方民主史 ?順便了解一下顏色革命的下場 ?

要不要也問一聲，為什麼西班牙強力鎮壓加泰隆尼亞的獨立公投 ?為什麼通緝加獨頭頭 ?為什麼美國和歐盟都不支持加泰隆尼亞的民主公投 ?要不要，誠實面對自己的雙重標準 ?要不要，誠實面對自己的言行不一 ?

第二、龍應台認為所謂的五大訴求，是一個價值座標。用了許多不知所云的形容詞，但就是沒有一丁點論證和理據。所以，按照龍應台的形容詞，制止暴亂的警察，竟是犯法的 ?佔領機場，以各種武器和暴力攻擊者，不能依法進行追訴 ?

龍應台要不要用同樣的標準，要求法國不得鎮壓黃背心 ? 要求美國政府不要鎮壓佔領華爾街運動 ?要求白宮警衛不要射殺，開車衝撞白宮花園外圍牆的少婦 ?還是只有西方國家警察，才有資格依法執行公權力 ?「中國香港警察」，只配被暴徒打 ?

第三、龍應台要不要說個明白，港府修訂逃犯條例，台灣，大陸和澳門究竟哪一個字，哪一個標點符號有錯 ?為什麼香港人到台灣可以殺人放火不用引渡到台灣受審？自由平等公正法治，這幾個響亮的名詞，難道不正是修訂逃犯條例， 才能達到嗎 ?還是香港人是 above the law ? 低賤的台灣司法，不配追溯 ?

第四、要不要告訴我們，被英國殖民的100多年，哪一任港督是民選？哪一任不是英皇指派 ? 哪一任不是白皮膚的英國人 ? 哪一任港督是香港人以批評置喙的 ?不要說監督了。更不要說，上街遊行了。連批評英國事務，都是被禁止的。而議員，難道不是港都指派的 ? 直到97期間，才有少量名額民選 。

第五、97之後，董建華開始的特首，都提出過改革香港貧富差距的方案。但一次一次，改革之路，都被財閥鼓動的上街遊行施壓， 擋了下來。任何良善的改革方案，都不敵香港財閥。香港人用示威抗議，阻止蓋更多公屋。阻止了更多的公平與正義。這些，公知龍應台，可能不想知道。

第六、龍應台對於言論自由，是有打壓之功的。當年郭冠英用筆名寫文章罵台獨，被台獨肉搜出來，竟遭新聞局停職3年。龍應台當時說，如果她不是在香港，她一定會聲援他。結果，當龍應台回到台灣，當起了文化部長。新聞局的業務被歸入文化局。當郭冠英停職時間期滿，依法應該回到文化局內。

當時郭冠英已經當了20多年公務員，如果不在法定期間內回任公務員，醫生的退休金就泡了湯。跟郭冠英熟識的文化部長龍應台，不但沒有伸出援手，不但沒有依法讓郭冠英回去任職。反而拖延了兩年，不理不睬，害郭冠英差一點無法依法退休。台北市文化局長卸任，企業出錢，讓她成立了龍應台基金會。當過文化部長，在全球建立了廣泛的人脈。

她大官當得很樂，前呼後擁，全球演講。眼看著郭冠英因為得罪台獨，人權被踐踏，走投無路。龍應台關上了人權和言論自由的門。這就是要大陸用文明說服她的龍應台。這就是寫野火集，文采斐然， 口口聲聲言論自由，卻在自己掌權時，輾壓言論自由的龍應台。呸。

第七、公知龍應台，永遠提供華麗文青的詞藻，不知所云的邏輯，讓大家焚香膜拜，以之為優雅文明的標竿。龍應台式的人權與民主？呵呵。

(中時電子報)