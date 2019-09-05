針對媒體報導「AIT某人指稱『美方沒有要臺灣買M1戰車』」、「臺灣的橋梁恐怕無法負擔M1戰車重量」等情，內容與事實嚴重悖離，陸軍今（5）日說，陸軍採購新型戰車之建案，均依敵情威脅、作戰需求考量規劃，並循軍售程序，由AIT與美方團隊實際現地勘查，經過嚴謹、完整的評估，再由美國防部及行政決策部門同意後供售。軍售係政府對政府非個人，媒體報導提及「AIT某人」、「美方沒有要臺灣買M1戰車」等均應為「假訊息」，嚴予駁斥。

陸軍說，就防衛作戰運用而言，M1A2T戰車未來配合「聯合兵種營」編組調整規劃，將具備「平戰一致」、更快速執行全方位打擊任務之可恃戰力，達成「灘岸殲敵」，使敵奪臺作戰失敗之目的。

陸軍說，新型戰車重約63公噸，已針對臺灣現有橋梁及道路，委託專業單位做過測試評估，承受力沒有問題；另也將配合交通部規範，採購制式載具，建置必要運輸能量。

陸軍強調，M1A2T戰車是國土防衛作戰的關鍵戰力，亦是國防建設的重要指標，籲請國人支持國防事務與武器裝備獲得，並站在國家整體利益與安全的立場考量，避免道聽塗說，誤導社會大眾視聽。

(中時 )