湖人官方推特5日公布新成員「魔獸」霍華的練球照片，清楚展現他上半身苦練後的成果，彷彿變身「魔鬼肌肉人」，霍華更在受訪時表示，自己相當珍惜重返湖人機會，目標就是贏得總冠軍，針對歐布連線的嘲諷，他只有愛和尊重。

「這個夏天對我來說非常重要，我把自己孤立起來，當然不是跟別人形同孤立，而是真正嘗試獨處，畢竟在生活中，你通常不會得到第2次機會，」霍華說，「我對洛杉磯球迷從無惡意，自從我進入NBA，我就喜歡這座城市與球迷。」

至於重返湖人的目標，霍華的回答相當堅定，「一切都是為了勝利，沒有比這個更重要的事情了，我願意做出一切事情，來當一個偉大的隊友，我在球場上所做的一切，也都是為了勝利，對我來說，唯一重要的就是幫助湖人奪下冠軍。」

先前歐尼爾和布萊恩在社群媒體嘲諷了霍華，歐尼爾還刻意拼錯霍華名字，對此霍華表達毫不介意立場，「我也是某一天在社群媒體上看到，這件事引發我的注意，歐尼爾和布萊恩都是歷史上最偉大球員之一，我對他們只有愛與尊重。」

看來這次霍華確實想要洗心革面，光看他現在如此精壯的模樣，就跟過去幾年判若兩人，可是一切還是必須等到新球季開打，才會知道霍華能否真正派上用場，幫助詹姆斯、安東尼戴維斯兩大湖人球星，全力拚搶新球季的總冠軍寶座。

(中時電子報)