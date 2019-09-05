台東縣警局前蘭嶼分駐所所長李哲銘涉嫌與毒梟走私1457公斤安非他命及K他命案，台東地檢署今天偵結，總共對李哲銘等11人提起公訴，並正式召開本案破案記者會，現場展出大批毒品，數量相當驚人。

台東地檢署指揮、海巡及憲警單位，在今年5月份在蘭嶼外海及台東富岡漁港查獲兩漁船走私1457.36公斤安非他命及Ｋ他命，驚人的是，還發現前台東縣警局前二線二星警官李哲銘竟然在擔任蘭嶼分駐所所長期間內神通外鬼，涉嫌協助運毒，於是展開祕密偵辦。

據了解，本起案件起始於今年5月9日蘭嶼外海藍悅號海釣船899.16公斤安非他命走私案，專案小組日前開始收網，一開始共拘提14名涉案人員，但案發後，李哲銘就神奇失蹤，遭台東縣警局火速免職，並列走私案關係人，6月10日專案小組在屏東一間民宿遭警方拘提到案。

李哲銘到案後，檢方發現李員涉嫌重大，而且更查出除了蘭嶼這批毒品，檢方指揮海巡與警方，5月10日在富岡漁港查獲宜蘭籍的漁船「金海銘」運毒627.92公斤Ｋ他命，竟然也是為同一運毒集團所有，而且是由「金海銘」號從柬埔寨運來台灣後與藍悅號海釣船分運。

據了解，李哲銘到案後，將全案幕後集團及購毒脈絡，有助於檢方查獲幕後主腦及整個運毒、藏毒脈絡，順利逮獲相關人等。法務部常務次長張斗輝親臨嘉勉，致贈慰勞品由承辦檢察官邱亦麟代表接受

(中時電子報)