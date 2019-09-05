台東地檢署及海巡單位5月在蘭嶼外海及台東富岡漁港查獲兩漁船走私1457.36公斤安非他命及Ｋ他命，這些毒品數量龐大估計可供650萬人使用，偵查終結，5日在地檢署舉行記者會，對11人提起公訴。

1千多公斤的毒品在地檢署內堆成小山，看起來非常壯觀，地檢署表示，這些毒品可供650萬人吸食，如流入市面恐造成巨大危害，幸好在各單位攜手合作下成功查獲。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )