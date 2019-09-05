毒品堆成山 台東漁船走私案起訴11人 10:322019/09/05 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台東漁船走私毒品數量驚人。（楊漢聲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台東地檢署及海巡單位5月在蘭嶼外海及台東富岡漁港查獲兩漁船走私1457.36公斤安非他命及Ｋ他命，這些毒品數量龐大估計可供650萬人使用，偵查終結，5日在地檢署舉行記者會，對11人提起公訴。 1千多公斤的毒品在地檢署內堆成小山，看起來非常壯觀，地檢署表示，這些毒品可供650萬人吸食，如流入市面恐造成巨大危害，幸好在各單位攜手合作下成功查獲。 ★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！ (中時 ) #地檢署 #毒品 #台東 #公斤 #單位 也許您會感興趣 推薦閱讀 聯合豐年祭 凝聚大馬蘭阿美族 04:102019/09/01 地方新聞 日警擬成立新單位 處理未經授權登釣島 11:102019/09/02 國際 徐芳橙全中運泳奪3金 獲傑出運動員獎表揚 18:152019/09/02 生活 菜價直直漲 團膳業者研擬部分菜色改用冷凍蔬菜 19:332019/09/02 生活 通霄分局召集轄內義警講習 苗栗地檢署檢察長前往宣導反賄 19:352019/09/02 社會 獨／乃哥現身地檢署 面無表情墨鏡LOOK 10:022019/09/03 娛樂 海巡署8個月來查獲8公噸毒品 14:442019/09/03 社會 追風藏危機》把關離岸風電 相關單位這麼做 14:422019/09/03 財經 2酒駕慣犯酒後互撞 苗檢：勿再酒駕 10:062019/09/04 社會 匪槍擊砂石場 遭少東開怪手砸車倉皇逃 12:392019/09/04 社會 社會熱門新聞 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 偷情貴婦曝光 富商交出1110次「性愛行事曆」 - 社會 沒機長可飛延2時 霸氣爸：我來 - 社會 豪放女酒後喊我要 男大生再三確認嗯下去了 - 社會 西門町街頭幹架 辣妹護男友走光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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