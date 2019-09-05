路透社日前披露，聲稱取得香港特首林鄭月娥上周與商人會面的錄音，當中林鄭月娥表示，她已引起「不可原諒的混亂」，令香港陷入政治危機，若可以選擇她會辭職。對於林鄭的這段私下談話，或是近似懺悔的表示，法媒表示，林鄭談話披露後，從大陸官媒噤聲的尷尬表現，顯示出大陸國家主席習近平完全沒料到，林鄭竟有被逼急的時候。

據路透社取得錄音報導，在該閉門會議上，林鄭月娥說由於事件已演變成國安問題及主權問題，她已引起「不可原諒的混亂」，令香港陷入政治危機，加上中美關係緊張，她現在只有「非常有限的空間」解決危機。她以英文表示，若可以選擇，第一件事就是辭職，並深深道歉。她說，中央沒有定下死線要在十一國慶前解決危機，亦說北京絕無計劃出動解放軍。

對此，法國媒體《法廣》表示，這段談話錄音路透社公布後，無疑是投下一顆震撼彈！因為作為香港特首，林鄭應該知道這話出去的殺傷力有多大，雖然林鄭後來出席行政會議前表示，從無向大陸提出請辭。並說，閉門聚會的對話不可引述和轉述，對此表示失望。但林鄭並未正式否認有這段錄音，其首當其衝就是北京，因為習近平沒料想到，林鄭被逼急了！

《法廣》認為，林鄭錄音流出，更像是一種鋪陳，是對香港反逃犯條例者提出五大訴求表示，她所能做的僅僅只是這樣而已。據綜合媒體報導，林鄭早就想向示威者讓步，但是大陸當局不允許，所以林鄭用這種特殊表達方式讓北京被迫向後退卻？又或者，撤回反逃犯條例不是北京同意的，而是林鄭自己做出決定？

而林鄭在談話中，更明白點出，北京不會在十一國慶前逼迫香港清場，另一個就是按照一國兩制，北京不會出兵鎮壓。所以北京現在所能做的就是以拖待變。林鄭語重心長表示，大陸花了很長的時間，才建立的起國際形象和第二大經濟體地位，難道還要以軍事毀掉香港和自身的前途？而大陸和香港最根本的問題，究其原因仍舊是一國兩制，也是大陸體制與香港半民主制度的重大區別。

(中時電子報)