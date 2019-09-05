高雄市「勝選2020」團結大會3日晚間登場，活動以「拚經濟、找出路─革新團結、重返執政」為主軸，藍軍基層上千人到場為高雄8席立委參選人、總統提名人韓國瑜造勢，現場「凍蒜」聲不斷。有網友針對高雄立委進行分析引來議論，有些人認為國民黨恐一席都無法拿下，但也有網友認為在左營、楠梓區國民黨有望拿下。

網友oncemore在PTT發表「高雄立委分析」一文，並依照藍軍勝率高至低排序。首先在三民區、苓雅區，由國民黨的黃柏霖對上民進黨李昆澤，該網友認為戰況五五波，黃柏霖稍有優勢。至於鳳山區，該網友認為國民黨派出的李雅靜目前稍稍領先，但在誤差範圍內，該網友分析，李雅靜議員做的還ok，許智傑出現在節目上的形象讓他覺得很討厭，因此若票被陳惠敏分到落選也不用太意外。旗山、美濃區，該網友認為目前仍是民進黨的邱議瑩領先，誤差範圍內。他說邱議瑩爛到不想講，但國民黨派出的王齡嬌有很大問題，他認為她不是在地人，初選會贏，純粹是對手侯亞寧知名度太低，此外，她的外號叫小辣椒，意思是問政風格犀利，反面來說就是亂槍打鳥。為什麼說邱會贏，他說因為王太容易得罪人，加上韓流退燒。

左營、楠梓區，該網友認為劉世芳目前領先。鼓山、苓雅區，由趙天麟對決陳美雅，該網友認為趙天麟將贏5%以上。前鎮、小港區，賴瑞隆對決陳麗娜，他認為賴瑞隆贏10%以上。路竹、岡山區，由邱志偉對決黃韻涵，該網友認為，黃韻涵的媽媽陸淑美一下挺郭，一下挺韓，選區已偏綠，還先打韓粉一巴掌，選舉已經結束了。林園、大寮區，由林岱樺對決徐慶煌，他說國民黨8年前派砲灰，8年後還是派同一個砲灰。

這篇文章引來許多議論，網友紛紛表示「鐵定0席，根本不用分析」、「看鳳山那席陳惠敏分多少票，其他各區國民黨應該都沒機會了」、「頂多鳳山靠時力偷到一席」、「趙天麟打器捐就是個笨手」、「左營、楠梓區kmt必贏，其他就不容易」、「全篇感覺就是雲端高雄人的觀點」。

不過網友ceca提出不同觀點。其中他認為三民區黃柏霖深根超久，這一席應該是黃拿下。左營、楠梓部分，該網友認為黃昭順有一搏的機會，郭新政出來反而拉走淺綠的票。路竹、岡山區，該網友說邱志偉深根非常久，不然傳統上岡山是軍公教的大本營之一，在早期很藍，直到後來教育界大量倒戈，所以岡山就開始被綠營拿下，加上民進黨長期執政，所以跟岡山路竹工業區的工廠關係都打得很好。不過該網友認為，因為年改問題，這種情況下，他覺得還是有變因存在。「年改殺傷力比大家想像中還要關鍵，不一定說很大很大，但是關鍵決定上不上的一個比率」。

(中時電子報)