「鑫天地」舉辦假日文青市集，帶動賞屋人潮。（柯宗緯攝）

高雄「天玉集團」鑫天地1期狂銷，2期2房狂歡慶功萬眾矚目登場，日前舉以文青音樂趴，現場還有小飾品DIY、童趣繪本故事屋、滑梯氣墊樂園等活動，吸引不少家長帶小孩到場同歡，成為超夯打卡熱點，也成功帶動賞屋人潮。

鑫天地此次文創餐車小食堂是由創立「La Rue文創三輪車」所策展，七年級生Eric跟Louis在2017年創立「La Rue文創三輪車」，他們主要銷售營業用「文創三輪車」，並開拓三輪車一條龍服務，將銷售、設計到行銷等環節通包，把經營三輪車會遇到的疑難雜症都一一破解處理，成為高雄三輪車產業的佼佼者。

鑫天地2期熱銷中，附近生活機能佳，沿線1.5公里周邊有4家百貨2家量販店百貨，包括好市多大順量販店、大樂民族量販、經過悅誠文創園區與義享天地，串接農16富邦人壽正與漢來集團洽談中的第3座漢神百貨、台鋁MLD影城開發案，再度翻轉補漲新軸線。

(中時 )