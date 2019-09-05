面對綠營持續擴大黑韓力度，韓國瑜陣營陸續展開提告。對此，韓國瑜北部競選辦公室副執行長許淑華今天說，確實很多人會說為何主張愛與包容還要提告，但他認為，猶如習武之人，有個境界是「心中無劍，手中有劍」，面對愈來愈多的黑韓攻擊，包括有人造謠韓國瑜跳樓身亡，「愛與包容是核心與基調，但律師團一定要有作為」。

國民黨立委、韓國瑜北部競選辦公室副執行長許淑華今上午接受廣播專訪時，針對韓國瑜近來的選戰策略提出說明。

在專訪過程中，有民眾透過call in詢問，韓國瑜的選戰策略應該要繼續堅持愛與包容，同時把市政的成績展現出來，避免有人覺得他做了很多，但卻也有人認為什麼都沒做。

對此，許淑華說，確實很多人會說既然愛與包容，為何還要提告？但她認為，就像武俠小說，習武之人有一種狀況是心中有劍、手中有劍，只要心中那把劍一出，手上的劍就會出去；但經過慢慢修行，會變成心中有劍、手中無劍，就是體會到不應該拿劍去刺別人。

接下來另一個境界就是，心中無劍、手中有劍，就是面對這個世界，手中的劍不是要拿來攻擊，而是要藉由這把劍處理很多的狀況。就像愛與包容是韓國瑜的主軸，可是現在卻大量出現似是而非的訊息，若不透過某些行為，可能就會讓像是跳樓身亡這類的假新聞不斷出現。

因此，許淑華說，愛與包容是核心與基調，但面對這麼大的選戰，律師團是要有一定的作為。

許淑華說，台灣政治史上應該沒有人像韓國瑜這樣被如此高度檢視，從他說的每一句話、出門後被24小時緊盯，然後「沒有的說成有」，政敵希望韓國瑜從此消失，甚至還有人發消息說他已經跳樓自殺，「我覺得韓國瑜被這樣的流言蜚語對待，不得憂鬱症已經很厲害，心臟也是夠大顆。」

但許淑華強調，根據韓陣營內部民調，韓國瑜的支持度大致上都是固定在3成左右，而蔡英文總統因為反送中的關係，民調確實有上升。然而，若將鴻海前董事長郭台銘、台北市長柯文哲的因素納入，基本上韓國瑜還是維持領先，「長期被打了半年還能維持這樣的支持，確實已經是很不容易」。

(中時 )