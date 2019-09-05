歐陽妮妮與男星張書豪合作《腦波小姐》傳出假戲真做，甚至傳殺青後同遊峇里島，且湊巧兩人都分別跟正妹女友、五金行小開分手，因此讓人懷疑時間點太剛好「無縫接軌」，有趣的是，張書豪事後僅否認劈腿，但卻沒把跟妮妮的關係說死，女方則不承認也不否認，留下想像空間，如今兩人緋聞傳了4個月，歐陽妮妮4日晚間更上傳了同框照，證明私約張書豪，不畏流言大方互動。

歐陽妮妮昨(9/4)在IG發文，一連曬出兩張美照，照片中她穿著低胸運動小背心，對著鏡頭比YA燦笑，模樣性感又俏皮，然照片裡不只她，赫見穿著水藍緊身運動上衣、展現壯碩好身材的張書豪也入鏡，也是滿臉笑容，感覺雙方相處絲毫不受輿論壓力影響。

歐陽妮妮驚喜貼出與張書豪的同框照，寫下：「運動小夥伴們！發懶的時候有一起運動的伴是很重要的！！」，證實即使緋聞傳得滿天飛，但感情不變，私下仍照舊約張書豪出來聚聚，絲毫不受影響。

(中時電子報)