王維中在被運動家DFA後，獲得海盜球團青睞並升上大聯盟，今日獲得轉隊後初登板機會，9局上半對馬林魚後援1局無失分，下半局隊友狂攻3分逆轉戰局，王維中奪得在本季大聯盟第2勝，轉隊海盜立刻奪得好彩頭。

王維中的美職起點就是海盜隊，不過當時還只是新人聯盟菜鳥，沒有獲得大聯盟出賽機會，回到前東家海盜後，王維中4日升上大聯盟，今(5)日獲得海盜生涯初出賽，雖然相隔1個月未出賽，不過王維中仍保持不錯狀態。9上面對馬林魚在2比5落後時登板後援1局，雖被敲出1支二壘安打，不過讓對手擊出3個滾地球出局，順利無失分下莊。

下半局隊友展開攻勢，狄亞茲(Elias Diaz)先敲陽春炮追分，一壘有人的情況下，佛雷瑟(Clint Frazier)敲出二壘安打，緊接著萊諾斯(Bryan Reynolds)敲出關鍵一擊，安打將壘上跑者全數送回，成為此戰的致勝安打，最終海盜以6比5逆轉奪勝，王維中在海盜初登板就喜收勝投。

而有趣的是，效力馬林魚的陳偉殷昨日在臉書粉絲團，貼出王維中到馬林魚牛棚找陳偉殷前輩聊天的側拍照片，逗趣地寫下，「誰來了！站著聊天腳不酸嗎？」王維中在升上大聯盟後首戰就遇到同鄉前輩，今日更在陳偉殷面前拿下勝投。

王維中此戰後援1局無失分，僅被敲1支安打，用14顆球其中有10顆好球，最快球速94.1英里(約151公里)，自責分率下降到3.21，在隊友幫助下拿到本季第2勝。

(中時電子報)