一名富商與妻子結婚13年後，卻心癢在外金屋藏嬌養起小三，雙方半年內發生了25次性關係，最後東窗事發，元配憤而對小三提告通姦，小三也因此遭到起訴，但事後小三助元配取得千萬賠償金與地產，法院審理時出現神結局，元配一句「希望大家都不要提告也不要相互折磨，希望過去就保持在美好的回憶」，法官因此認定元配原諒小三而不受理。

據了解，該名富商四年前與一名有夫之婦發生婚外情，雖然當時已經與元配結婚13年，但仍然暈船，經常帶著小三四處遊玩並發生性關係，光是從2015年7月起的半年間，就在台北、台中的汽車旅館發生25次性關係。

但事後元配發現兩人外遇事實，立刻對小三提起告訴，檢察官依妨害家庭罪起訴小三。案件進入法院審理時，有證人表示，元配早已知道兩人的婚外情，但是為了保障自己權益，曾經對丈夫要求1000萬的補償金及房屋等作為補償，小三當時發揮「姐妹情」，力勸富商能付錢給元配，富商也允諾而支付。

元配拿到丈夫1000萬補償後，對小三相當感激，表示自己已經放下，不在追究，但也希望小三勸丈夫不要對富商丈夫提告。

法官當時看了原配與小三的私訊對話，確認元配確實有對小三表示感謝，還寫到因為有了小三，他們夫妻倆才明白在彼此心中如此重要。更謝謝小三讓他們的感情增加了厚度跟溫度。「既然過程是美好的，就保持美好回憶」。

法官進一步認同，元配不斷感謝小三，還說「過程是美好的就保持美好回憶」等語？因此認定小秋已原諒小夏，判決公訴不受理。

(中時電子報)