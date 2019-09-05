林愷鈴是模特兒出身，穿上婚紗非常搶眼。取自銀河海潤微博

林愷鈴氣質清新。取自林愷鈴微博

林愷鈴和弟弟感情很好。取自龔慈恩微博

林煒和龔慈恩恩愛情景不再。（資料照片）

林煒與龔慈恩的19歲女兒林愷鈴一出道即受封「最美星二代」，不僅外型出色也有才華，3歲開始學音樂，精通鋼琴、中提琴、長笛、劍術、騎術等，現在是香港大學建築系的高材生，龔慈恩和林煒的兒女遺傳父母好基因，尤其林愷鈴有媽媽仙氣容貌，加上173公分勻稱身材，有「港版吳佩慈」封號。

林愷鈴前年入行後與導演杜琪峯的公司銀河海潤演藝公司簽約，工作以拍攝廣告和電影為主。她早前在香港為時尚雜誌《ELLE Bride》拍攝封面，首次穿上婚紗，氣質清新脫俗，她在社群網站俏皮寫道：「好像有點早，但萬一我將來真的嫁不出去，我總算是看到自己穿婚紗的模樣，我平時比較少表達自己的愛情觀，但這次可逃不掉了。」

林愷鈴和男模特兒互動拍照時，顯出小鳥依人的甜蜜，畢竟內心仍是個對世界充滿好奇心的小女孩。她在雜誌中提到，「這次為《ELLE Bride》拍攝封面是人生中第一次穿起婚紗，不太習慣之餘，其實感覺是有一點兒的害怕，因為一直以來認為結婚這件事離我好遠、好遠，但穿起婚紗拍攝，剎那間會覺得結婚變得好接近」。

她分享愛情觀：「我對愛情也有一些想像和憧憬，我自己算是浪漫派，也看不少愛情小說，但同時我也是一個頗為『實際』的人，所以當性格遊走於這兩方面，可能會產生出一個比較有趣的『交戰』，就是我相信有童話式的愛情，但同時明白愛情和婚姻是需要經營的，就如所有人生中的關係一樣，包括友情和親情，都是需要付出。而我會覺得女朋友和妻子本質上是一樣的，只不過在人生中的不同階段有不同的身份而已。 」

「至今我也算不上參加過許多婚禮，但每次獲邀出席婚禮或觀禮，我都有不同的感動。通常最讓我難忘的都是新娘子和新郎在感謝自己父母的情景，畢竟婚禮所代表著步入人生的另一個階段，而在婚禮上可看到父母們如何為自己的子女感到驕傲時，往往最讓我感動」。

結婚對Ashley而言仍是遙不可及的一件事，觸手可及的卻是建築系學生與藝人這兩個平行卻又交錯發展的身份。Ashley回想當初進入娛樂圈向幕前發展，其實沒有很明確決定。 「進軍幕前對我來說比較像是一個循序漸進的過程，一開始從事模特兒工作，也沒想過會一直發展下去到現在，這是我沒有預計或刻意去計劃的，只能說慢慢的喜歡、享受幕前的工作」。

Ashley有想過未來婚後會效法母親放棄幕前工作、專心當賢妻良母嗎？她說：「這一刻的我會覺得婚後的自己還是會繼續追尋和發展自己的事業，因為我比較自我，既是好事也可以是壞事，但如果我有一個目標的話，我會鍥而不捨的一路追尋，所以我也很難明白和理解母親結婚時，為何能夠選擇放棄自己的事業。我也常常在想如果日後我有自己的兒女時，也未必能像母親照顧我們一樣，如此的妥善、用心的照顧…不過也有人說要等到懷有自己的小朋友時，才會開始激發那一份母愛。」

(中時 )