「閉上眼睛，我有一份禮物要給你」這種對話常常出現在情侶、夫妻之間，不過在接下來這則新聞裡，這句動人的情話卻殺點害勞拉(Laura May)被自己丈夫肖恩(Shaun May)殺掉。

據《鏡報》報導，昨(4)日兩人翻雲覆雨之後肖恩突然拿了茶巾(tea towel)矇住勞拉的眼睛，接著請勞拉猜猜他要送她什麼。肖恩非常緩慢的倒數著，勞拉還催促他要他快一點。接著……悲劇發生了。勞拉遭到丈夫拿著刀子攻擊，事後法院告訴她當時肖恩在握刀子時用了非常大的力量造成刀柄都斷裂了。勞拉不明白為何自己的丈夫要殺自己？肖恩回答她，是因為自己先前失去了工作，而現在財務上有困難擔心沒有能力支付貸款。

勞拉回憶著當時的情況，她說剛開始她以為是丈夫把動物扔到她身上，而那隻動物爬到她身上。所以她開始尖叫道：「我無法將它拿下、我無法將它拿下」接著她意識到根本沒有任何動物在她的身上。接著，她開始感覺到血液在流淌。

她對著肖恩說：「這不是真的」但是肖恩只是用平靜的聲音回答她：「這是真的。」

勞拉告訴法院他們夫妻的關係真的很好，「我們深愛彼此」她說。對於丈夫會拿刀殺她這件事情，勞拉表示她真的完全沒預料到也感到非常的震驚。

而在面對法院將肖恩傷害妻子的證據擺在他眼前時，坐在被告席的肖恩從始至終都低著頭。

(中時電子報)