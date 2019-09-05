吳敦義批蔡是最大中共代理人 蔡：吳壓力太大 16:312019/09/05 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統（中）5日出席中華郵政員工關懷獨居長者績優楷模表揚大會，並頒發獎牌給郵政楷模。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統（中）對於國民黨主席吳敦義說她是最大中共代理人，她直言吳主席壓力太大，講話邏輯很奇怪。（張鎧乙攝） 國民黨主席吳敦義日針對民進黨要推動中共代理人法案時，提到蔡英文總統才是「最大的中共代理人」，對此蔡英文今回應指出，「吳主席大概近來壓力太大了，講話邏輯都有點奇怪」。她並認為，全台灣不會有人覺得他是中共代理人，她也反嗆「我相信這樣的說法，很多我們的台灣人是不能接受的。」 (中時 ) #2020大選 #蔡英文 #吳敦義 也許您會感興趣 推薦閱讀 介入香港 小英難切割 04:102019/09/01 時論廣場 換瑜就是助英 周錫瑋痛罵這群人：有良心嗎！ 11:302019/09/02 政治 韓國瑜菜市場無敵！街頭民調輾壓蔡柯 15:492019/09/02 政治 蔡柯同台推計程車改革 雙方互動少 15:562019/09/02 政治 蔡英文及蔡英文的鸚鵡們 04:102019/09/03 時論廣場 驚!最新媒體民調 蔡英文支持度再攀升達49％ 17:022019/09/03 政治 蔡英文民調竄49％ 韓粉卻笑歪喊太低了啦! 09:082019/09/04 政治 台商釀寒蟬效應 吳敦義：蔡英文才是最大的中共代理人 16:552019/09/04 政治 疑點重重的小英學位之謎 04:102019/09/05 時論廣場 韓民調下滑 網看這張表卻驚：綠鐵票區GG？ 07:492019/09/05 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜再跌破三成！ - 政治 唐湘龍曝三大不利點：蔡英文距勝選非常遠 - 政治 因氣爆捐款案被告 許淑華一句話回應陳菊 - 政治 韓黑名嘴：「換瑜」萬萬不可！原因曝光... - 政治 三重造勢 韓國瑜問許淑華：8號人多嗎？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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