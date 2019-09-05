蔡英文總統（中）對於國民黨主席吳敦義說她是最大中共代理人，她直言吳主席壓力太大，講話邏輯很奇怪。（張鎧乙攝）

國民黨主席吳敦義日針對民進黨要推動中共代理人法案時，提到蔡英文總統才是「最大的中共代理人」，對此蔡英文今回應指出，「吳主席大概近來壓力太大了，講話邏輯都有點奇怪」。她並認為，全台灣不會有人覺得他是中共代理人，她也反嗆「我相信這樣的說法，很多我們的台灣人是不能接受的。」

(中時 )