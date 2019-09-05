儘管早就算是公開的秘密，寶島夢想家仍在5日官方宣布「噴射機」張宗憲正式加盟，未來將在球隊擔任雙能衛角色，目前他計畫前往美國進行一對一特訓，最快能在24日開打的花蓮觀護盃國際籃球邀請賽登場，夢想家再獲強力內援！

張宗憲的籃球生涯相當顯赫，大學就讀美國NCAA二級楊百翰大學，且拿過表現最佳球員(MOP)榮耀，隨後效力過大陸CBA四川隊、德國四級聯賽、菲律賓PBA聯賽等，2016年返台加盟富邦勇士，待了3年後跳槽ABL寶島夢想家。

「先前菲律賓ABL球隊曾邀請我加入，但當時我對ABL了解有限，因此拒絕了，近期透過關注夢想家，才明白聯盟強度與營運模式，其實是相當有趣，」張宗憲說，「有了以往在CBA經歷，像是外援與客場，我應該可以適應地比較快。」

夢想家近期動作頻頻，除了敲定新球季只用羅素、巴布羅兩名洋將應戰，改變以往「三洋將」，甚至「四洋將」作法，也找來新教頭朱利葉斯，招募黃金世代成員之一的楊敬敏，且找了原本參加SBL選秀的王柏智，陣容補強大致完成。

(中時電子報)