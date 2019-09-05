國道一號岡山路段前年發生阿羅哈客運6死的重大車禍，吳姓司機被控在時速破百狀態下低頭翻找物品，未保持安全車距撞上護欄釀禍，最高法院維持歷審判決，考量吳男坦承犯行、表達悔意，與部分被害人及死者屬達成和解，依業務過失致死罪將他判囚4年2月定讞。

判決指出，吳男在2017年9月11日晚上11點駕駛阿羅哈客運的大客車，欲由高雄前往台北，他載客後由岡山交流道駛入國道一號，在時速102公里高速駕駛的情況下，他竟低頭翻找物品，未注意車前狀況。

吳男抬頭發覺前車後，距離已不足煞停，他為閃避前車，由外側車道向左急切斜跨中線車道、內側車道後，失控撞上中央分隔島護欄，導致6名乘客死亡，1人重傷、1人輕傷，另有多名傷害未提出告訴。

歷審考量吳男犯後坦承犯行及表示悔意，且除了3名死者與2名傷者外，都已成立調解賠償對方，依業務過失致死罪將他判刑4年2月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )