去年底曾參選高雄市議員的「學姊2.0」蔡宜芳。(圖/摘自蔡宜芳臉書)

柯家軍蔡宜芳有國旗女神之稱。(圖/摘自蔡宜芳臉書)

2020大選，除了總統選戰打得火熱，還有立委候選人顏值大車拚，據傳台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨，將推出北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩，以及去年底曾參選高雄市議員的「學姊2.0」蔡宜芳，對決民進黨新潮流美魔女許淑華，有網友稱讚：顏值高比學姊還美！

蔡宜芳2018年高雄市議員選舉時，曾北上簽署柯P認同卡，雖然去年選舉失利，但之後就加入「柯家軍」，並替北市觀傳局前局長陳思宇輔選，立委補選結束後則進入北市府擔任機要，被外界喻為有機會在明年立委選舉披掛上陣，成為「學姊2.0」的美女刺客。

至於柯Ｐ手中的頭號王牌、「學姊」黃瀞瑩，外界認為可能規畫參選北市一選區（士林北投）立委，對上民進黨新潮流立委吳思瑤。不過學姊目前仍未鬆口，她接受媒體訪問時表示，昨天去參拜關渡宮並不代表宣布參選，對於選立委目前沒想那麼多，會先把副發言人的工作做好。

「學姊」黃瀞瑩被外界認為，可能參選北市士林北投區立委。(圖/摘自學姐加油-黃瀞瑩臉書粉絲團)

(中時電子報)