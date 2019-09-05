黃敏惠、陳淑慧、前立委潘維剛3人手牽手進入布達就職典禮會場。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠尋尋覓覓8個月的副市長陳淑慧，5日就職，黃敏惠期許她扛起中央資源與地方連結的重責，陳淑慧說，很開心能到全台第一的民主聖地嘉義市，加入市府團隊，從今以後會發揮所長，全力以赴，輔佐市長完成市政目標。

62歲陳淑慧學是美國佛羅里達理工學院電腦科學碩士、南達科達州立學院高等教育研究所博士班，曾任2屆不分區立法委員，並任教育及文化委員會召集委員，其已故老公是前國民黨台南市立委林南生，生前曾任台南市議會副議長（升格6都之前）。

黃敏惠說，陳淑慧有科技、教育的專業，又有中央從政的經驗，要借重她的豐厚資歷，連結中央及地方，打造嘉義市成為雲嘉南生活圈的新都心。

陳淑慧說，感謝黃市長惜才，讓她加入市府團隊，從今以後會發揮所長，全力以赴，輔佐市長完成市政的計畫建設目標，並在黃市長領導之下，與議會合作無間，建設嘉義市。

黃敏惠、陳淑慧、前立委潘維剛3人手牽手進入布達就職典禮會場，黃敏惠笑說，潘維剛是老大、陳淑慧是老二，她最小，但她看來比較像老大，流露在立法院時期建立如姊妹淘般好交情。

(中時 )