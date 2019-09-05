美國47年歷史的連鎖速食店大力水手炸雞(Popeyes)的炸雞三明治才推出兩周，就因為市場反應空前熱烈而缺貨，但是田納西州一名男子竟因買不到這種三明治而控告Popeyes 賠償他的精神損失。

田納西州的巴爾(Craig Barr)提出訴訟，指控大力水手炸雞(Popeyes)廣告不實、詐騙行銷手法、害他花了許多時間開車在各家店尋找，期間車胎受損求償5000元。巴爾還聽信網路登廣告，聲稱在某個地方藏有炸雞三明治可以賣，付了25元卻被騙了。

Popeyes目前在美國有2400多家餐廳，他們透露，為了讓雞肉三明治達到最佳口感，已經默默研究了兩年，一推出全美所有門市在周末銷售一空。

大力水手炸雞(Popeyes)發布聲明說：「新推出的炸雞三明治，在上市後的頭幾個星期，需求就遠超過我們最樂觀的預期。其實佰百雞原本對9月底前的預估量抓得很大，但現在庫存已經賣光了，不過有許多消費者質疑雞肉餐廳怎麼會賣光雞肉？我要把錢拿回來，去吃福來雞(Chick-fil-A)，他們絕對不會賣光。

(中時電子報)