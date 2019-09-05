網友在ptt上發文。（翻攝ptt）

國人平均壽命80.4歲，比全球平均高，但比鄰近的日本低，引起網友好奇，有網友在ptt上發文提問，台灣醫療進步，又有優秀的健保Buff，為什麼平均壽命沒有日本長？引發萬名鄉民熱議，紛留言抓兇。

原PO以「台灣醫療進步，為啥平均壽命不是最高」為題，在ptt八卦版發文表示，「台灣的醫療水準，可以說是屌打世界90%了，加上健保buff根本99%，可是日本、香港這些地方，明明生個大病就足以破產，為啥反而平均壽命是世界前茅啊？也是亞洲第一第二的長壽，為啥會這樣啊？有沒有卦」。

文章一出吸引萬名鄉民熱議，紛留言說，「你是以為平均壽命高的因素只有醫療？」、「台灣醫療世界排名50左右，誰跟你90%？」不過更多網友留言抓兇，「因為我們垃圾食物多」、「台灣化工領先全球」、「看多少人洗腎啊，飲食問題」、「農田蓋工廠都沒差了，期待健康？」、「萬年食安，萬年空氣差吧」、「機車，台灣車禍死亡數太高，拉低平均」、「酒駕隨便撞」。

另有網友認為，台灣充斥毒米、毒油、毒奶粉、塑化劑、髒空氣；鹽酥雞、珍奶、紅燒牛肉麵；火電pm2.5、工廠污染、黑心食品；台灣就因為醫療便宜，所以就狂吃不運動；生活攝取太多糖分，包含自豪的水果；日本人瑞都是瘦的 台灣老人都胖；醫生也不是什麼都能救阿。

(中時電子報)