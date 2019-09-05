民進黨立委陳明文失而復得300萬元，引發外界質疑是否涉及洗錢，陳明文雖聲明對不實指控將會提告，但本人一直尚未公開對外說明此事來龍去脈。陳明文今現身，又會有什麼解釋？各界高度關注。

陳明文說，錢是從家裡帶出來的，並出示家中監視器畫面，對於錢從何而來？陳明文解釋是從銀行領出來的，採分次提領，何時停領？每次多少金額？都有詳細且清楚的紀錄，並將相關資料交給律師。因為有人提告，他會將資料提供給法院法官，並在今天對提告者反提告誣告、誹謗。

陳明文強調，這件事是很單純的財物遺失，錢掉了他也很難過，他搭高鐵後就上車睡覺，下車後見到兒子才驚覺，慘了，要給兒子的錢在車上。才叫他趕快領回。他也對高鐵表達歉意和致意。對於掉錢演變成社會事件。

他坦言，這是很單純的財物遺失，希望事情趕快落幕。向大家致歉。

陳明文服務處幕僚表示，第一、絕對沒有外界揣測在高鐵上金錢交易。陳明文已提供相關證據給法院。第二、金錢來源絕對沒有所謂的政治獻金、不當來源。第三、也絕對沒有要把錢帶出海關出境、和贈與稅、申報不實等問題的疑慮。請大家放心，陳明文團隊也請有心人勿再炒作，和不當解讀。

(中時電子報)